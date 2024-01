PSG : L’aveu incroyable de Rothen sur l’avenir de Kylian Mbappé

Ancien international français, Jérôme Rothen livre son aveu sur l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

A six mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé son bail avec le club de la capitale française. Comme en 2022 où l’attaquant de 25 ans avait fait attendre tout le monde pour renouveler après son expiration, Mbappé n’a encore rien décidé jusque-là.

"La décision, il la prendra assez vite"

Libre de discuter avec un club de son choix depuis le 1er janvier 2024, Kylian Mbappé dont le contrat expire en juin prochain, n’a pas encore pris une décision officielle. Si les rumeurs ont évoqué un accord déjà scellé avec le Real Madrid, ce n'est pas le cas chez le PSG, puisque le club francilien n’a pas reconnu un tel accord. Pareil pour l’entourage du joueur, qui a démenti l’information, ce lundi.

Si l’intéressé donne sa langue au chat pour (encore) surprendre cette année, Jérôme Rothen souhaite que Kylian Mbappé prenne vite une décision le plus vite possible. Dans son émission "Rothen s’enflamme", l’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France invite le champion du monde 2018 à ne pas attendre jusqu’en avril avant de se décider. Aussi, il invite le PSG à commencer l’après-Mbappé.

« Je le dis et je le redis, cela ne me dérange pas d'en parler. Tout ce que je peux savoir, c'est que la décision il la prendra assez vite à mon avis. Il ne la prendra pas au mois d'avril. Il arrivera à communiquer d'une certaine façon », a déclaré Jérôme Rothen. « Est-ce qu'il pourra communiquer facilement s'il part en le disant alors qu'il y aura un match contre la Real Sociedad. Cela ne serait peut-être pas intelligent de le faire comme ça mais en tout cas, je reste persuadé que le club aura la primeur de cette décision, de sa décision. Le club doit aussi se construire sans Kylian Mbappé », a-t-il ajouté.

L’aveu de Jérôme Rothen

S’il ne prolonge pas avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sera un joueur libre au 1er juillet prochain. En effet, l’ancien Monégasque pourrait signer dans un club de son choix. Dès ce mois de janvier, le joueur est aussi libre de choisir où il jouera la saison prochaine et peut même signer un précontrat avec la formation de son choix. Abordant le sujet, Jérôme Rothen ne voudrait pas que le Français quitte le championnat de France.

« Je n'en ai pas marre parce que, déjà, on fait une émission quotidiennement. Heureusement qu'il est là et qu'il est dans notre championnat. J'espère qu'il va y rester. Il fait beaucoup parler. La preuve, avant les vacances on en faisait presque tous les jours et là on commence l'année 2024 en parlant de Kylian Mbappé », a noté le consultant dans son show "Rothen s'enflamme".

« On parle de l'un des meilleurs joueurs du monde, on parle de la tête d'affiche et du capitaine de l'équipe de France. Il n'est pas capitaine du PSG mais c'est tout comme. Il y a un projet qui tourne autour de lui donc c'est normal. Il arrive en fin de contrat, ce qui est quand même incroyable pour un joueur de son envergure. Cela va faire des débats et encore des débats dans les semaines à venir, tant qu'il n'aura pas pris et annoncé sa décision », a ajouté Jérôme Rothen.