PSG : Jérôme Rothen fracasse Neymar

L'ancien milieu de terrain du PSG considère que le Brésilien ne retrouvera jamais son meilleur niveau et est un fardeau pour son équipe.

Neymar n'est pas dans la meilleure forme sa carrière et c'est peu de le dire. Beaucoup moins décisif, hormis sur penalty, le Brésilien peine à retrouver son meilleur niveau en ce début de saison et n'est pas épargné par les critiques. Dans une interview accordée à Le Parisien, Jérôme Rothen a tout simplement fracassé Neymar qu'il voit comme un poids pour l'équipe au vu de sa forme actuelle et depuis le début de saison.

"Neymar est-il devenu un joueur ordinaire ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir joué au haut niveau pour vous rendre compte que Neymar n'est pas décisif, qu'il est moins percutant, moins créatif, même moins altruiste. À tous les niveaux, il est inférieur à ce qu'il faisiat dans ses meilleures périodes au club et son dernier gros match commence à dater. Donc, malheureusement, oui, il est devenu un poids pour le collectif plutôt qu'une solution. Parce que ce joueur reste à part et normalement c'est un atout supplémentaire ", a analysé le consultant RMC Sport.

"Or, là, il devient même un problème pour l'entraîneur. Parce que Neymar tu ne le gères pas comme n'importe quel joueur. Certains se demandent si Pochettino peut l'écarter. Mais heureusement qu'il peut le faire ! Mais vu que c'est une gestion humaine particulière, comme Mbappé, Messi et même Di Maria, forcément le choix ne doit pas être facile. Parce que le risque c'est de le perdre une bonne fois pour toutes", a ajouté Jérôme Rothen.

"C'est une réelle connerie de l'avoir prolongé aussi longtemps"

L'ancien milieu du PSG aimerait voir le Brésilien aller faire un tour sur le banc : " Quand il est à ce niveau, tu peux te poser la question de pourquoi Pochettino s'entête à le mettre systématiquement titulaire ? Peut-être qu'un passage sur le banc et une entrée en cours de jeu pourrait le booster. Après, en cours de match, ce que je ne comprends pas, c'est que Pochettino s'obstine à le laisser alors que, par moments, c'est criant qu'il est en dessous. Donc même quand il n'est pas bon pendant une heure, il a encore ses passe-droits".

Pour Jérôme Rothen, la prolongation du contrat de Neymar est une erreur : " Tu as le droit d'avoir une période de moins bien. Mais surtout ne le montre pas à la terre entière, via les réseaux sociaux, tes soirées après tes non-matches ou ce que tu fais à des heures incroyables. C'est terrible pour l'image du club. Et surtout pour lui. Cela veut dire que la remise en question, il a du mal à la faire. Le PSG devait-il le prolonger ? Le débat est forcément sur la table. Je trouve que c'est une réelle connerie de l'avoir prolongé aussi longtemps. Cette prolongation de contrat était la plus facile à obtenir. J'espère que Leonardo ne la prend pas comme une réussite. Pour moi, c'est tout l'inverse".

"Encore une fois, tu peux le prolonger. Mais dans ce cas là, tu te dois de lui demander un changement d'état d'esprit. Est-ce que depuis la prolongation en mai, on a vu un changement ? Pas du tout ! En fait tu as l'impression que le club se satisfait d'avoir Neymar à ce tarif là, à 50% du temps sur le terrain. Alors que plus il va vieillir, plus il va mettre du temps à revenir à son meilleur niveau physique à chaque fois qu'il sera blessé. C'est problématique quand même ", a conclu le consultant RMC Sport.