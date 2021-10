Brésil, PSG, les critiques : Neymar déballe tout

L'international brésilien s'est confié sur sa carrière avec le PSG, le Brésil, les critiques à son encontre et notamment sur son style de vie.

Chaque fait et gestes de Neymar est scruté et analysé. Depuis le début de saison, l'international brésilien n'est pas au mieux de sa forme et certains se demandent même s'il n'est pas tout simplement rentré dans le rang en devenant un joueur lambda. Sa sortie médiatique du mois dernier concernant son avenir avait notamment semé le trouble au Brésil et à Paris. Mais depuis, Neymar s'efforce de faire savoir qu'il est heureux. Au cours d'un entretien accordé au Youtuber brésilien Fui Clear diffusé ce jeudi soir, Neymar l'a encore répété.

"Je suis bien, je suis content, nous avons une grande équipe, on peut arriver loin mais il nous manque des entraînements pour développer notre entente, personnellement, je suis bien. Quand je suis heureux, je suis meilleur, c’est clair. Mais je réussis à maîtriser ça mieux, même si je rate certains matches. Quand je suis bien dans mon club, avec mes partenaires, dans la ville, avec ma famille et mes amis à la maison, je suis heureux. Quand ce n’est pas le cas, j’essaie de chercher des choses qui me font rire, qui me font du bien, pour redevenir heureux et être mieux ", a expliqué l'international brésilien.

Neymar voit les choses en grand pour le PSG 2021-2022 mais demande du temps pour que le rendement soit à la hauteur des attentes : " Le PSG s’est très bien renforcé, avec des joueurs de grandes qualités, des champions, ça fait plaisir de les avoir dans notre équipe. Quand tu réunis autant de grands joueurs, il est normal qu’on soit présenté comme des candidats. Mais d’autres équipes se sont bien renforcées selon moi. Mais le football se joue sur le terrain".

"Je ne serais plus au haut niveau si je n’étais pas sérieux"

"Si on ne travaille pas ensemble, si on ne fait pas les efforts, si on ne court pas les uns pour les autres, ce sera difficile. On doit être solidaire pour aller plus loin. On n’a qu’un mois de saison derrière nous. On est encore en train d’apprendre à se connaître. On doit progresser. Mais tout est réuni pour faire une grande saison et conquérir tous les titres que l’on ambitionne" , a ajouté le numéro 10 du club de la capitale.

En revanche, Neymar a évoqué les critiques à l'encontre de son hygiène de vie et ça l'agace au plus haut point : " Je ne serais plus au haut niveau si je n’étais pas sérieux. Je sors quand je le peux, quand j’ai le temps, quand j’ai des jours de repos. Il n’y a pas de problème. On doit me juger sur le terrain. Ma vie, je fais ce que je veux, on ne peut pas me juger, je suis libre. Je ne serai pas à mon niveau si je ne faisais pas attention, avec mon physio et tout. Au final, ça énerve un peu. Mais bon, on passe au-dessus. J’aime le football, j’aime jouer, c’est la chose que je préfère dans ma vie".

"Je veux qu’on se rappelle de moi comme un des joueurs les plus authentiques et plus vrais qui a existé. Je suis vrai, je ne cache rien. Sur le terrain, je donnerai toujours ma vie pour la Seleção. Je n’aime pas perdre, c’est évident. Je me transforme sur le terrain parce que je veux gagner. J’ai fait des erreurs, beaucoup. Si je pouvais changer certaines choses, je modifierai certaines attitudes. Mais j’ai mûri. J’essaie de faire de mon mieux pour que ma carrière soit encore plus réussie, encore plus longue ", a conclu le Brésilien.