PSG : stats, performances, hygiène de vie... le cas Neymar interroge

Les matchs s'enchaînent et le Brésilien inquiète : ses statistiques sont en chute, son hygiène de vie interroge mais le vestiaire reste confiant.

Depuis plusieurs semaines, les doutes entourent Neymar. Un retour à l'entraînement avec quelques kilos en trop, une hygiène de vie qui interroge, des statistiques en berne et des prestations à chaque fois plus décevantes. Où est passé le footballeur capable de faire gagner un match sur un coup d'éclat ?

Des statistiques qui s'amenuisent année après année

Les chiffres ne disent peut-être pas tout d'un joueur mais ils permettent parfois de mieux cerner l'état de forme. Après onze journées de Ligue 1 et 492 minutes de jeu, Neymar c'est 2 passes décisives et 1 but sur penalty. L'an passé à pareille époque, le Brésilien totalisait 2 réalisations et 3 passes décisives, en ayant disputé 100 minutes de moins. Et plus l'on remonte les années, plus les statistiques s'améliorent. 4 buts en 2019, 9 en 2018 et 8 en 2017.

D'autres chiffres donnent des tendances inquiétantes, “Ney” n'a réussi que six dribbles en L1 cette saison et n'en a tenté que 14. Dans ces deux catégories, l'ancien Barcelonais avait des chiffres deux fois plus élevés sur les deux dernières saisons. Même constat dans la catégorie duels perdus et gagnés : 41 et 28 depuis le début de la saison. 50 et 44 à pareil époque l'an passé.

Serait-ce le signe d'une activité moins grande en Ligue 1 ? L'impression visuelle donnée par le numéro 10 parisien, à l'exception de son match contre Lyon, le laisse penser et ce n'est pas sa heatmap après neuf journées qui infirmera cette avis (voir ci dessous)

L'hygiène de vie de Neymar pointée du doigt

Depuis le début de saison, les vidéos compilant les premiers gestes techniques de Neymar sous le maillot du PSG fleurissent sur les réseaux sociaux. On y voit un joueur à la silhouette fine, au visage illuminé et presque enfantin mais surtout aux gestes techniques aussi rapides que hallucinants et dont la pointe de vitesse balle au pied lui permet de se défaire de n'importe quel adversaire. Un contraste avec celui qui apparaît désormais avec des traits plus tirés.

Pourra-t-on revoir ce Neymar ? Depuis plusieurs semaines, les doutes s'accumulent. Le 6 août déjà, l'attaquant parisien est d'abord revenu avec quelques kilos de trop à l'entraînement et est même resté à Paris en compagnie de Paredes et Messi pour parfaire sa condition, quand d'autres parmi les derniers arrivés comme Di Maria ou Verratti faisaient partie du déplacement en Bretagne. Début septembre, il répondait d'ailleurs aux critiques en montrant ses abdominaux et son poids de forme retrouvés

Au vu de son activité contre Lyon et même du nombre de kilomètres parcourus contre Bruges ou Manchester City en Ligue des champions, on s'attendait alors à une douce montée en puissance. Dans la foulée de la seconde journée de C1, son match à Rennes fut inquiétant. Peut-il s'expliquer par une activité nocturne intense cette semaine-là, où la star auriverde est resté jusque tard mercredi soir à l'after show Balmain de son ami Olivier Rousteing et idem le lendemain à l'anniversaire de son amie Cindy Bruna, en compagnie de Marco Verratti et Kylian Mbappé. Le tout diffusé à grande échelle sur les réseaux sociaux.

Chez le Brésilien le problème n'est pas nouveau. La saison dernière, il s'était notamment fait épingler pour avoir posté de manière régulière des tweets très tardifs dans lesquels il commentait l'émission de télé-réalité « Big Brothers Brazil ».

En forme pour la seconde partie de saison ? « C'est son objectif »

Pendant la trêve internationale, c'est la diffusion d'une interview du meneur parisien par DAZN qui a semé le trouble. Ou plutôt les propos qu'il y tenait : “ Je pense que la Coupe du monde 2022 sera ma dernière. Je la vois comme la dernière parce que je ne sais pas si je serai assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite.”

C'est certainement la dernière partie de cette déclaration qui a le plus fait parler et à soulever une autre question : Neymar est-il toujours motivé et passionné par le football ? Selon l'un de ses proches, cette citation ne doit être comprise que dans un contexte brésilien. Dans son pays, Neymar est une star épiée depuis l'âge de 13 ans et ses moindres faits et gestes sont analysés, décortiqués et très souvent critiqués. Ce qui pèse sur le moral du joueur.

Rien à voir donc avec le PSG ? Thiago Silva et Marquinhos, ses coéquipiers de sélection, ont assuré le contraire. Tout comme Mauricio Pochettino, le technicien parisien. Interrogé par Goal, il s'était d'ailleurs montré assez catégorique sur le sujet sans donner plus de détails, comme souvent : “La passion de Neymar est toujours là et il la démontre tous les jours avec nous.“

Touché aux adducteurs à son retour de sélection, Neymar n'a, par précaution, pas disputé la rencontre de Ligue des champions face au RB Leipzig. En parallèle de son retour, il s'est affiché au travail avec Ricardo Rosa, son préparateur physique qui le suit aussi bien avec la Seleçao qu'avec le PSG.

Parmi les proches du numéro 10, on le décrit d'ailleurs comme “quelqu'un qui comprend parfaitement les charges de travail et qui sait comment répartir l'usure physique d'un joueur selon la période de l'année. Et d'ajouter : Entre les entraînements quotidiens, les sélections, les longs voyages, Ricardo sait qu'il est impossible d'être toujours à son meilleur niveau et il s'efforce toujours de faire en sorte que les pics de forme et de performance physique se situent aux périodes les plus importantes de l'année.“ Cela voudrait-il dire que le meilleur visage de Neymar est à venir dans la seconde partie de saison ? “C'est l'un de ses objectifs, confirme ce même ami. Mais c'est une chose compliquée que beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne voient pas.”

Pochettino le protège et le vestiaire du PSG croit toujours en lui

Que ce soit à Metz, à Rennes ou dimanche dernier à Marseille, Mauricio Pochettino a, à chaque fois, été interrogé sur les prestations de Neymar. En Lorraine, le technicien argentin lançait à son propos : “Je suis content de son attitude, de son état d'esprit, sa mentalité et tout ce qu'il apporte à l'équipe. C'est un joueur créatif et on espère de la magie à chaque ballon qu'il touche et ces joueurs-là ont aussi une dépense d'énergie supérieure aux autres car on attend qu'il fasse de la magie à chaque ballon qu'il touche.” Des mots qu'il reprend en boucle à chaque fois qu'il est interrogé sur le Brésilien comme jeudi lors de la conférence de presse face à Lille : “Notre désir est de donner à Ney les meilleurs outils pour que sa performance et son niveau s'améliorent. C’est un joueur très créatif et je suis content de lui.”

Parmi les partenaires, on constate la méforme du Ney. Certains n'ont pas de réelles inquiétudes et pensent même qu'il a toujours les moyens d'être celui qui offrira au PSG sa première Ligue des champions. Quand d'autres s'abstiennent de tout commentaire face aux premières incertitudes. La seconde partie de la saison devrait donc apporter les réponses que tout le monde attend.