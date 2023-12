Le Havre - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Havre reçoit le Paris Saint-Germain, dimanche, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Depuis vendredi soir, la quatorzième journée de Ligue 1 a ouvert ses portes avec la victoire du Stade de Reims contre le RC Strasbourg (2-1). Leader du championnat de France, le Paris Saint-Germain est en déplacement au Stade Océane pour en découdre avec Le Havre AC, une équipe du milieu de tableau du championnat.

Le PSG doit rassurer

Auteur d’un début de saison satisfaisant depuis son retour en Ligue 1 de France, Le Havre AC fait mieux que certains cadors du championnat de France actuellement en difficulté. Depuis qu’ils ont été battus par l’Olympique de Marseille (3-0), le 08 octobre, les hommes de Luka Elsner n’ont plus perdu aucune rencontre. Ils ont fait des matchs nuls vierges contre Lens et Metz avant de battre Toulouse au Stadium (1-2). Après un match nul (0-0) contre l’AS Monaco, ils sortent d’un match nul contre le FC Nantes (0-0). Les Havrais sont à la 8e place de Ligue 1 (16 points) après 13 journées.

Leader du championnat de France, le Paris Saint-Germain revient d’une semaine douloureuse en Europe. Hôte de Newcastle United, le club francilien n’a pu faire qu’un match nul (1-1) contre les Magpies avec un pénalty polémique inscrit par Kylian Mbappé en toute fin de match. L’objectif des capés de Luis Enrique est de battre les Havrais pour non seulement rester leader de la Ligue 1 devant Nice, qui joue contre Nantes, ce samedi à 21h, mais aussi renouer avec la victoire après le nul contre les Anglais en Coupe d’Europe.

Horaire et lieu du match

Havre – PSG

14e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Océane

A 13h française

Les équipes probables du Havre - PSG

Havre: Desmas - Sanganté, Kinkoué, Lloris, Opéri - Nego, Kuzyaev, Touré, Grandsir - Alioui, Bayo

PSG: Donnarumma - Hakimi, Danilo, Skriniar, Hernandez - Ugarte, Vitinha, Lee - Dembélé, Ramos, Mbappé

Sur quelle chaîne suivre le match Havre – PSG

La rencontre entre Le Havre et le PSG sera à suivre ce dimanche 03 décembre 2023 à partir de 13 heures respectivement sur Prime Video et Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, Pass My Ligue 1 et MyCanal.