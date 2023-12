PSG : Luis Fernandez recadre Riolo au sujet de Barcola

Luis Fernandez a répondu à Daniel Riolo après ses propos sur Bradley Barcola.

Entré en jeu lors du match entre le PSG et Newcastle en Ligue des Champions, mardi, Bradley Barcola aurait pu égaliser pour les Parisiens s’il n’avait pas vendangé toutes ses occasions. Un manque de réussite qui a poussé Daniel Riolo à attaquer l’ancien lyonnais après le match. Mais le chroniqueur aussi en a eu pour son compte vendredi de la part de Luis Fernandez.

Daniel Riolo détruit Barcola

Daniel Riolo avait violemment attaqué Bradley Barcola après le nul du PSG face à Newcastle. Le chroniqueur affirmait sur les antennes de RMC que l’ancien Gone n’avait pas le niveau de la Ligue des Champions mais plutôt celui de la Youth League. « On parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions, il ne peut pas se comporter comme il l'a fait! Il a le niveau Youth League! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer! Barcola il en mange cinq (grosses occasions), elles sont plus grosses que nous réunis. On est devant un match de Ligue des champions, pas de Youth League! Qu'il aille jouer en Youth League dans ce cas-là! », avait déclaré Daniel Riolo, très remonté contre Bradley Barcola.

Luis Fernandez démonte à son tour Daniel Riolo

Cependant, les déclarations de Daniel Riolo sur le jeune joueur de 21 ans n’ont pas plus à Luis Fernandez. L’ancien joueur du PSG a donc tenu à remettre Riolo à sa place. Sans pour autant le nommer, Luis Fernandez exhorte Daniel Riolo à ne plus embêter Barcola. « A ceux qui ont le courage de critiquer Barcola pour prendre une position négative le concernant, qu’il reste chez eux ces hommes-là. Ces individus sont suffisamment philosophes pour nous expliquer comment le football fonctionne, mais en ce qui concerne ce jeune homme, laissez-le tranquille, ne l’embêtez pas », peste Luis Fernandez au micro de BeIN Sports.