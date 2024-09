PSG - Gérone, Luis Enrique balance sur l’absence de Kylian Mbappé

Paris Saint-Germain vs Girona

Le Paris Saint-Germain accorde son hospitalité à Gérone, mercredi, pour son entrée en Ligue des champions.

En grande forme en Ligue 1 en ce début de saison, le Paris Saint-Germain va essayer de prouver en Ligue des champions, qui démarre dans sa nouvelle formule. Mais un grand nom manquera aux Franciliens, notamment Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l’histoire du club, qui est parti cet été. L’entraîneur du PSG, Luis Enrique en parle avant la réception de Gérone, ce mercredi soir.

Le manque d’expérience, Lucho s’en moque

Dernier demi-finaliste de la dernière édition contre le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des champions, ce mercredi soir. En effet, les Franciliens accueillent Gérone au Parc des Princes (21h). En conférence de presse avant ce match, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu aux hommes de médias. Interrogé sur l’expérience des joueurs du PSG, qui pourrait être un échec pour le groupe, le coach estime que les expérimentés commettent aussi les erreurs d’amateurs.

« Je ne mets aucune limite à mes joueurs. L'expérience est importante mais je vois de nombreux joueurs expérimentés qui commettent les mêmes erreurs. C'est difficile de calculer le pourcentage d'expérience nécessaire », a lancé le coach du Paris Saint-Germain.

Lucho ne veut pas évoquer Mbappé

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé est parti au Real Madrid cet été, après la fin de son contrat. Si le Paris Saint-Germain s’en sort bien en Ligue 1 en ce début de saison, l’ancien coach du Barça estime que le club francilien le club pourrait réussir à s’en sortir malgré le départ du Bondynois.

« C'est important d'évaluer le présent et ça passe par un projet clair défini la saison dernière. Mais pour tirer des conclusions, il faut attendre la fin de la saison et peut-être plusieurs saisons pour voir si cette idée a pu être menée à bien. C'est quelque chose qui me plaît. Je crois que c'est une bonne décision de venir ici », a ajouté l’Asturien.

Par ailleurs, le coach ne veut pas prendre le calendrier chargé de la saison comme une excuse en cas d’échec. « Les dix ou douze équipes qui ont des attentes n'ont pas du tout le même calendrier mais on ne va pas utiliser notre calendrier comme une excuse. On va se battre à chaque match », a-t-il poursuivi.