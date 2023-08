PSG : Francfort pose ses conditions pour vendre Kolo Muani

Randal Kolo Muani est décidé à rejoindre le PSG avant la fin du mercato. En effet, l'Eintracht Francfort pose ses conditions.

Afin d’oublier définitivement Kylian Mbappe, déterminé à ne pas renouveler son contrat avec le club francilien, le Paris Saint-Germain pense au renforcement de son attaque. Si les transferts d’Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos sont proches d’être bouclés, les champions de France pensent également à un autre Tricolore : Randal Kolo Muani veut jouer dans la capitale française.

Francfort fixe son prix pour vendre Kolo Muani

Selon les dernières informations, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, aurait ciblé Randal Kolo Muani que le camp parisien voudrait faire venir cet été. Bien qu’il ait connu une brillante saison 2022-2023 en Bundesliga (15 buts et 11 passes décisives), l’Eintracht Francfort ne veut pas retenir l’ancien du FC Nantes. Puisque le joueur aurait envie d’ailleurs, notamment le PSG.

A en croire aux informations du journaliste allemand, Florian Plettenberg, Randal Kolo Muani est déterminé à rejoindre Paris Saint-Germain et tient déjà u accord verbal avec les Franciliens. Le joueur a déjà fait part de ses intentions de départ à ses dirigeants, qui ne veulent pas le retenir non plus. En effet, l’Eintracht Francfort a fixé son prix pour vendre le joueur. Les Allemands demandent 100 millions d’euros pour laisser partir l’un des meilleurs buteurs de la Bundesliga de la saison dernière.

Les négociations sembleraient difficiles entre les deux parties, puisque l’Eintracht Francfort n’envisage pas de vendre son attaquant français. Mais le PSG pourrait se conformer aux exigences des Allemands et casser sa tirelire pour boucler le transfert avant la fin du mercato estival.