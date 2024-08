PSG, énorme rebondissement pour Ademola Lookman

Le dossier Ademola Lookman, courtisé par le PSG, a connu de nouvelles avancées, ces dernières heures.

Ouvert le 10 juin dernier, le mercato estival ferme ses portes le 30 août prochain. Mais à onze jours de la fermeture du marché des transferts, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas réussi à trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Ces dernières heures par contre, le club parisien s’est lancé sur la piste d’Ademola Lookman. Un dossier qui ne cesse de connaitre des rebondissements depuis avec encore un retournement de situation, ce lundi.

Le PSG fonce sur Ademola Lookman

Kylian Mbappé a fait ses débuts en Liga avec le Real Madrid, dimanche (1-1 vs Majorque). Mais au PSG, son remplaçant se fait toujours attendre. Pourtant, le club de la capitale n’a pas eu besoin du Bondynois pour s’imposer largement contre Le Havre en ouverture de la Ligue 1, vendredi (1-4). Cependant, si les attaquants (Dembélé, Barcola, Kolo Muani, Ramos) ont répondu présents face aux Normands, l’absence de Mbappé à l’attaque du PSG n’est pas passée inaperçue.

Un départ que Paris cherche pourtant à compenser depuis plusieurs mois avec des cibles comme Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Nico Williams, Jadon Sancho et Kingsley Coman entre autres. Alors qu’aucun de ces dossiers n’a abouti, le PSG a activé la piste Ademola Lookman ces dernières heures.

Ademola Lookman a trouvé un accord avec le PSG

Annoncée dans la matinée du dimanche par la presse italienne, l’information a été confirmée plus tard par Nicolo Schira et Santi Aouna. Le Paris Saint-Germain s’intéresse bel et bien à Ademola Lookman. Sensible à l’intérêt parisien, l’international nigérian ferait même le forcing pour quitter l’Atalanta Bergame. L’ancien ailier de Leicester aurait notamment demandé à être retiré du groupe convoqué pour le match contre Lecce. Mais alors que Daniel Riolo annonçait dimanche soir qu’Ademola Lookman ne viendra pas au PSG cet été, la presse italienne vient de sortir une nouvelle bombe sur le dossier.

En effet, selon les informations de Calcio Mercato, Paris serait passé à l’attaque avec une offre concrète transmise au Nigérian. Selon le média, Ademola Lookman et le PSG se seraient déjà mis d’accord pour un contrat à hauteur de 4,5 millions d'euros par an. Il ne manquerait donc plus qu’à trouver un accord avec l’Atalanta avec des négociations qui devraient tourner autour de 40 millions d'euros.