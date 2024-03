PSG, Dugarry charge Luis Enrique et Mbappé

Christophe Dugarry a démonté lundi, Luis Enrique et Kylian Mbappé après les récents événements au PSG.

Luis Enrique et Kylian Mbappé ne sont plus sur la même longueur d’onde. Depuis que le joueur a annoncé au PSG qu’il n’allait pas prolonger au terme de la saison, il a changé de statut aux yeux de son entraineur. Ce dernier n’hésite notamment plus à laisser Mbappé sur le banc ou le remplacer en cours de match. Si certains ont pris position pour Luis Enrique et d’autres pour le Français, auteur d’une attitude controversée lors de sa dernière sortie, Christophe Dugarry, lui, est énervé contre les deux hommes.

Christophe Dugarry valide les sorties de Mbappé

Kylian Mbappé n’a pas disputé l’intégralité d’aucune des trois dernières rencontres du Paris Saint-Germain. Laissé sur le banc contre Nantes, l’international français a été remplacé face à Rennes et Monaco. Des choix assumés par Luis Enrique que Christophe Dugarry trouve d’abord courageux.

« Pour la première fois au PSG, un entraîneur a les "cojones" de le sortir, car il n’est pas bon. Je pense qu’il n’aime pas ses qualités et son attitude sur le terrain », lance l’ancien joueur de l’OM dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Dugarry fracasse Luis Enrique et Kylian Mbappé

Expliquant ses choix, Luis Enrique a fait savoir qu’il préparait son équipe à jouer sans Kylian Mbappé à l’avenir, le Français étant sur le départ. Mais pour Christophe Dugarry, les justifications du technicien espagnol sont infondées.

« Luis Enrique, c’est une honte, il est toujours dans la provocation. Ce qui me choque, ce sont ses explications. Mais mec, dans trois mois peut-être que tu n’es plus là, tu ne prépares rien. Ton équipe est meilleure sans Mbappé ? Prouve-le-nous. Prends tes responsabilités, tu n’as pas réussi à utiliser un joueur comme il se doit », tacle Dugarry qui fustige également l’attitude de Kylian Mbappé. « Mbappé, il est peut-être perdu avec ses tactiques. Après, Mbappé n’a pas à se comporter ainsi. Les selfies, le tour d’honneur, c’est quoi ce cirque ?», déplore l’ancien international français.