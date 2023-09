Ligue des champions : Les mots forts d’Enrique avant la réception de Dortmund

En conférence de presse avant la réception de Dortmund, mardi, Luis Enrique a dévoilé les ambitions du PSG en Ligue des champions.

Battu par l’OGC Nice en championnat de France lors de la cinquième journée, le Paris Saint-Germain commence son voyage en Ligue des champions de l’UEFA, ce mardi, contre le Borussia Dortmund. Avant le match contre les Allemands au Parc des Princes, le patron de la barre technique de la formation francilienne a évoqué les ambitions de son club dans la compétition.

Enrique admet les débuts compliqués du PSG en Ligue 1

Auteur de huit points après cinq journées en Ligue 1, le Paris Saint-Germain connaît sans doute un des mauvais débuts de saison de son histoire. Des débuts compliqués qu’assume Luis Enrique, nouvel entraîneur du club champion de France.

"Je ne sais pas comment vous le ressentez de l'extérieur. C’est sûr que n’avons pas extrêmement bien commencé la saison mais quand j'arrive dans un club ça a se passe souvent comme ça, il y a beaucoup d'informations à faire passer, des idées et des concepts qu’l faut que les joueurs assimilent. Je trouve une équipe très réceptive, elle a beaucoup d’envie et veut faire sienne l’idée du staff. Je suis enchanté du comportement des joueurs. Les supporters sont incroyables. Leur appui, leur soutien est magnifique même quand les résultats ne sont pas à la hauteur, je vois ça comme un processus. J’ai déjà cette expérience, ce processus qui requiert du temps. Le temps est magnifique mais je n’en demande pas parce que je sais comme cela fonctionne. Je me sens tranquille, il y aura du bon football et de bons résultats, j’en suis sûr", admet Luis Enrique.

Enrique veut remporter la Ligue des champions avec Paris

Contrairement à l’Olympique de Marseille, qui compte un trophée de Ligue des champions dans son armoire, le Paris Saint-Germain est toujours à la quête de son premier sacre de la Coupe aux grandes oreilles. Une ambition que nourrit l’ancien sélectionneur de la Roja, qui estime relever le défi.

"Quand un club est obsédé par quelque chose, ce n'est jamais bon signe. Il faut avoir de l'ambition mais l'obsession ne marche pas dans aucun secteur de la vie (…) Il faut attendre de voir comment la compétition se lance, le foot est un sport merveilleux, tous les résultats sont possibles. Tu peux jouer un match incroyable et perdre, mal jouer et gagner. En tant que club, nous jouons toutes les compétitions pour les gagner, c'est l'objectif. Il est très ambitieux mais c'est nécessaire ", a déclaré Luis Enrique.

Le match a lieu mardi à 21h au Parc des Princes entre le PSG et le Borussia Dortmund. Mais les Parisiens seront sans Marco Asensio, forfait en raison d’une blessure contractée lors de la trêve internationale avec la Roja.