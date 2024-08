PSG, deux absents contre Le Havre pour la reprise de Ligue 1

Le Paris Saint-Germain sera orphelin de deux cadres pour le match de la première journée de Ligue 1 contre Le Havre, vendredi.

Champion en titre de la Ligue 1 française, le Paris Saint-Germain va officiellement lancer la nouvelle saison ce vendredi 16 août 2024. Pour cette première, les Franciliens seront en déplacement au Stade Océane pour défier Le Havre AC à partir de 20h45.

Deux absents de taille du côté du PSG

A la veille de cette première rencontre, le Paris Saint-Germain a communiqué son point médical. Dans sa note, le club francilien, qui n’a disputé que deux matchs lors de la présaison, a indiqué que deux défenseurs sont forfaits pour le duel.

Sans surprise, on peut y voir Presnel Kimpembe, qui a rechuté cet été après plus d’un an après sa blessure au tendon d’Achille. Selon le PSG, le champion du monde 2018 « continue son programme de force adapté ». Son retour sur le terrain reste non déterminé.

De l’autre côté, le club de la capitale française informe que « Lucas Hernandez poursuit son protocole de reprise » et est d’ores et déjà absent pour le déplacement chez Le Havre, vendredi. Grand absent de l’Euro 2024 avec l’Equipe de France, l’ancien défenseur du Bayern Munich n’est pas encore fixé sur son retour au stade.

Victime d’une rupture du ligament croisé, l’ancien arrière gauche de l’Atlético Madrid manquera les terrains pendant plusieurs semaines encore. Quant aux autres joueurs, ils seront à la disposition de Lucho pour cette première rencontre de la saison.