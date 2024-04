PSG, Dembélé explique son amélioration surprenante devant les buts

Après une longue sécheresse devant les buts au PSG, et très critiqué pour la bonne cause, Ousmane Dembélé a commencé par émerveiller.

Joueur du Paris Saint-Germain depuis l’été 2023, Ousmane Dembélé a galéré plusieurs mois avant de pouvoir trouver le chemin des filets. Mais en cette fin de saison, l’ancien du Borussia Dortmund contribue fortement à la réussite du PSG avec des réalisations très remarquables. L’ailier ambidextre français explique ce qui est à l’origine de cette amélioration inattendue.

"Je pense que je me projette de plus en plus devant le but"

Auteur de deux buts et une passe décisive lors de la double confrontation en quarts de finale de la Ligue des champions entre le Barça et le PSG, qui avait éliminé les Culés, Ousmane Dembélé n’a plus arrêté de marquer. Laissé au repos contre Lyon (4-1) le weekend, l’ailier des Bleus était présent à Lorient (1-4), ce mercredi, en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. A l’occasion, l’ancien Barcelonais s’est offert un doublé. Ce qui lui donne de la joie et le motive à percer.

« Oui, c’est bien de marquer des buts. On me demande de marquer plus de buts, donc aujourd’hui, je suis content. Je vais essayer de continuer à marquer des buts parce que les matchs importants vont arriver... », a déclaré Ousmane Dembélé sur Prime Vidéo après la victoire parisienne chez les Merlus.

Critiqué au début de saison, Dembélé s’est amélioré. Interrogé sur les raisons de son efficacité ces derniers temps, l’attaquant de 26 ans a évoqué son placement sur le terrain, plus près de la zone décisive. « Non, ce n’est pas un travail spécifique. Je pense que je me projette de plus en plus devant le but, les ballons arrivent et je le mets », a-t-il ajouté.

Ligue 1, le premier titre que cherche Dembélé

Si la victoire de l’AS Monaco contre Lille (1-0) a retardé le sacre du Paris Saint-Germain, ce mercredi, Ousmane Dembélé s’impatiente d’être champion de France avec le club de la capitale française. « Je me suis senti bien sur le terrain. Je me sens bien dans cette équipe. Je suis content. Il faut rester concentrés. Pour l’instant, on est concentrés pour aller chercher le titre en Ligue 1. Et puis, la Ligue des champions, ça va arriver, mais on va essayer de vite gagner cette Ligue 1 et se projeter sur Dortmund », a-t-il confié sur le site du PSG.

« Pour moi, ça va être mon premier titre (en France, NDLR), rappelle Dembouz. Une grande fierté, j’espère en tout cas. Être champion avec le Paris Saint-Germain, c’est toujours beau », a ajouté Dembouz au micro de Prime Video.