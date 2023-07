Verratti et le PSG, c’est vraiment fini ?

Au bout de onze années passées au club, le milieu italien Marco Verratti est susceptible de bouger cet été.

Marco Verratti est aujourd’hui l’élément le plus ancien de l’effectif du Paris SG. Mais, peut-être plus pour longtemps. Le « Petit Hibou » n’est plus considéré comme intransférable au sein du club de la capitale et il est tout à fait possible qu’il change d’air d’ici la clôture du marché des transferts.

Un grand d’Espagne convoite Verratti

Selon une information du quotidien Marca, l’international azzurro suscite aujourd’hui l’intérêt de l’Atlético Madrid. Les Rojiblancos et leur entraineur Diego Simeone ont même fait de lui leur priorité du recrutement, car désespérés à l’idée de solidifier leur entrejeu avec un milieu de qualité.

Aucune offre n’a encore été transmise aux responsables franciliens. Paris est vendeur, mais pas à n’importe quel prix. Tandis que la valeur marchande de l’ancien du Pescara se situe aux alentours de 40 millions d’euros, une cession serait envisageable pour le double de cette somme d’après ce que rapporte L’Equipe. Un montant qui risque de refroidir les ardeurs des Matelassiers.

Continuer avec le PSG reste son option numéro 1

Même s’il sort d’une saison délicate sur le plan personnel, Verratti garde une cote très importante. Et l’Atlético n’est pas le seul club à le pister. Au début de l’été son nom avait circulé en Italie (la Juventus et la Roma étaient intéressés). Aujourd’hui, il y aurait aussi un intérêt de la part de Liverpool. Enfin, des clubs saoudiens l’ont approché. Mais, pour l’heure, le Transalpin n’envisage pas cette destination.

Bien sûr, il est encore tout à fait possible que Verratti continue avec Paris. C’est même la tendance forte. L’intéressé apprécie sa vie dans la capitale française. A un an de l’Euro, il pourrait également privilégier la stabilité. Enfin, travailler sous les ordres de Luis Enrique, un entraineur qui le tient en haute estime, a de quoi l’inciter à étirer son séjour du côté du Parc des Princes.