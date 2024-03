PSG, comment Donnarumma a réussi à surmonter les critiques

Le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, a révélé samedi comment il a réussi à faire face aux critiques.

Arrivé au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma est passé par toutes les émotions dans la capitale française. Souvent fébrile dans les cages notamment pour son jeu au pied, l’international italien a longtemps été la cible des critiques les plus acerbes. Des critiques qui lui ont fait mal mais qu’il a réussies à surmonter grâce à une méthode spécifique.

Donnarumma a surmonté les critiques grâce à…sa coach mentale

A plusieurs reprises cette saison, Gianluigi Donnarumma a coûté des points au PSG. Le gardien italien a été pris au piège du jeu balle au pied, domaine dans lequel il excelle le moins. Des erreurs qui lui ont valu de grosses critiques en Ligue 1. Touché par ces critiques, Donnarumma a pu en faire fi grâce à l’intervention de sa coach mentale, Nicoletta Romanazzi.

« Les gens ont le droit de s’exprimer mais un avis ne doit pas déterminer la valeur d’un gardien. Je suis resté calme. C’est lorsqu’on fait des erreurs qu’on s’améliore. J’ai appris à gérer mes fautes et les critiques grâce à mon préparateur mental, Nicoletta Romanazzi », révèle l’ancien gardien de l’AC Milan dans les colonnes de Sportweek.

Donnarumma n’était pas touché par les sifflets à San Siro

L’une des scènes de marquantes impliquant Donnarumma cette saison a été son retour à San Siro. L’international italien a été hué par son ancien public lors du match retour du PSG contre l’AC Milan. Mais Gigio a réussi à y faire face grâce aux conseils avisés de sa coach mentale.

« Il est très attaché à Milan. Je savais que la réaction des fans qui l’ont supporté pendant six lui ferait mal. Ce que j’ai fait comprendre à Gigio, c’est que plus les supporteurs seront en colère, plus cela signifiera qu’ils l’aiment. Ils ont la réaction d’une personne qui se sent trahie. Je lui ai dit de prendre sa part de responsabilité et d’accepter la réaction du public. Ça a complètement changé sa perception des choses », confie pour sa part, Nicoletta Romanazzi.