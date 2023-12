PSG, le terrible aveu de Donnarumma

Le gardien de but du PSG, Gianluigi Donnarumma a fait une énorme confidence sur son jeu au pied, dimanche.

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma est devenu un titulaire indiscutable dans les cages parisiennes. Cependant, le gardien italien ne dégage toujours pas une assurance dans les buts. Capable de sortir des prestations magnifiques avec des parades exceptionnels, Gigio Donnarumma peut être très médiocre quand il s’agit de jouer avec ses pieds. Un défaut dont l’ancien rossonero est bien conscient comme il l’a avoué dans son entretien avec le Journal Du Dimanche.

Gianluigi Donnarumma accuse le football

Gianluigi Donnarumma s’est fait remarquer ces dernières semaines par ses lacunes balle au pied notamment contre Monaco lors de la 13e journée de Ligue 1 (victoire 5-2 du PSG). Tancé pour ses erreurs récurrentes, le vainqueur de l’Euro 2021 a tenu à s’expliquer. A l’en croire, les nouvelles exigences du football sont à la base de ses problèmes. « Gardien de but, c’est le plus beau métier du monde mais c’est aussi le plus difficile. Dès que le gardien commet une erreur, ça devient vite très compliqué. Il y a davantage de tactique, dans les six mètres on fait parfois des passes plus risquées. Avant on pouvait relancer le ballon à la main, par exemple », avoue-t-il ce dimanche dans les colonnes du JDD.

Luis Enrique rassure Donnarumma

Malgré les erreurs fréquentes de Gianluigi Donnarumma qui pénalisent souvent le PSG, le gardien de but italien garde toujours la confiance de son entraineur. Selon l’ancien milanais, Luis Enrique n’en veut pas à ses joueurs lorsqu’ils commettent des erreurs et les rassure. « C’est un grand entraîneur, qui fait bien jouer ses équipes. Il veut que ses joueurs dominent, jouent toujours avec le ballon. Il ne te met pas la pression. Si tu commets une erreur, il va te dire que c’est normal, que tu n’es pas un robot », confie Donnarumma au sujet de Luis Enrique.