PSG-Brest : Brassier victime d’insultes racistes après son tacle sur Mbappé

Mercredi soir, Lilian Brassier a été auteur d’un tacle vicieux sur Kylian Mbappé en Coupe de France. Le défenseur brestois est visé sur la toile.

Le Paris Saint-Germain a composté son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en disposant du Stade Brestois (3-1) au Parc des Princes. Mais l’inquiétude avait gagné le rang des supporters et dirigeants parisiens à la suite d’un tacle vicieux du défenseur des Bretons, Lilian Brassier, sur Kylian Mbappé.

Brassier fait son mea-culpa après son geste

Déjà averti à la 60e minute de jeu et coupable d’une grossière faute sur Kylian Mbappé à la 68e, Lilian Brassier a été l’auteur d’une semelle très dangereuse sur Kylian Mbappé quelques instants plus tard (69e). Alors que l’ancien de l’AS Monaco a fait son jeu de corps pour se défaire de son adversaire, Lilian Brassier est venu écraser ses crampons sur la cheville gauche du numéro 7 parisien. En effet, le Brestois écope d’une biscotte rouge et quitte les terrains.

Se confiant au micro de France Bleu Breizh Izel, le défenseur du Stade Brestois a fait son mea-culpa. « Je m’en veux. J’espère pour lui qu’il n’y a rien de grave. Cela fait partie du foot. J’ai voulu intervenir directement balle au pied, malheureusement j’ai raté », a expliqué le défenseur brestois.

Brassier victime d’insultes racistes

Malgré sa sortie pour expliquer son geste pour faire ses excuses, Lilian Brassier a été copieusement insulté sur les réseaux sociaux. Le défenseur brestois est victime d’insultes racistes.

« Assassin », « Boucher », « On te souhaite les croisés », pouvait-on notamment lire hier soir sous une publication Instagram du joueur datant du 29 janvier dernier au lendemain du match nul de Brest au Parc des Princes en Ligue 1 (2-2). Plus grave encore, plusieurs commentaires racistes ont été postés « Stupid monkey », « Sale singe nique ta m*re la p*te ».