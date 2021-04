PSG-Bayern, Müller : "Ce serait une déception pour l'équipe entière d'être éliminé"

L'attaquant du Bayern Munich a affiché ses ambitions avant le quart de finale retour de Ligue des champions contre le PSG.

Battu mercredi dernier à l'Allianz Arena par le PSG, le Bayern Munich est une bête blessée, mais les Bavarois ont l'intention de défendre leur titre de champion d'Europe jusqu'au bout. Le Bayern Munich se présentera ce mardi soir au Parc des Princes avec la seule et unique ambition de renverser la vapeur et de se qualifier pour le dernier carré de la C1. En conférence de presse d'avant-match ce lundi, Thomas Müller a fait savoir qu'il ne serait satisfait qu'en cas de qualification.

"On est éliminé en coupe après notre saison couronnée de succès l'an passé mais on a gagné la Supercoupe et le Mondial des clubs. C'est une saison particulière au niveau du temps. En championnat nous sommes en bonne position, c'est le plus important car c'est notre travail de tous les jours. il faut rester numéro un en Ligue des champions. Après le match aller contre Paris on pourrait perdre la Ligue des champions", a analysé l'attaquant du Bayern Munich.

"C'est normal en quarts de finale mais ce n'est pas ce que l'on veut. Je serai très déçu en cas d'élimination. Je suis confiant mais dans l'excès. Je ne pense pas que cela sera facile, ce sera un match très serré demain. Ce serait une déception pour l'équipe entière d'être éliminé. Rien n'est terminé et nous devons gagner nos matchs. Nous sommes dans la phase la plus importante de la saison en avril et mai. On veut se qualifier demain", a ajouté l'international allemand.

"Marquer le plus vite possible"

Thomas Müller veut marquer le plus vite possible pour mettre la pression au PSG : "Il faut être plus efficace. Oui avec 31 tirs, en étant plus efficace cela devrait être la recette pour la victoire. Mais on est dans la réalité et on ne sait pas comment le match sera. On peut analyser ce qui n'a pas marché à l'aller, on l'a bien fait. Je pense que l'on a pu apprendre pas mal de choses depuis l'aller en attaque comme en défense. On essaye d'éviter, malgré notre philosophie offensive, de ne faire qu'attaquer. On va attaquer ce match de manière normale. Peut-être un peu moins libéré que si on mène dans le match. On va voir si on enchaîne les passes courtes au milieu du terrain. Il faut estimer les risques. Tout le monde sait que l'on veut marquer le plus vite possible mais on ne va pas faire qu'attaquer."

"Limiter les espaces ? C'est vrai, surtout Mbappé qui est très dangereux. Mais avec notre façon de jouer c'est normal d'avoir ces espaces. Notre idée c'est qu'ils ne reçoivent pas le ballon. Il faut gêner le passeur sinon nous aurons un gros problème. À Paris, Neymar et Mbappé restent souvent très haut, ils sont passifs en défense et restent dangereux pour l'adversaire. À nous de prendre la mesure et de bien gérer ce risque. On a aussi besoin d'un peu de chance car on ne peut pas contrôler Neymar, Mbappé ou Di Maria pendant tout le match. Il faut rabaisser leur probabilité de marquer des buts", a ajouté l'attaquant du Bayern Munich.

Thomas Müller sait que l'expérience bavaroise peut faire la différence et n'en a que faire des critiques à l'encontre de son équipe : "On a plein de joueurs avec de l'expérience. C'est pareil pour Paris. En jouant beaucoup on a connu le succès et les échecs. On est souvent plus intelligents dans les moments où on aurait dû marquer et cela n'est pas arrivé. On ne peut pas planifier ces moments-là. Tout peut arriver. L'expérience peut aider à prendre de meilleures décisions que l'adversaire. On ne sait pas comment ce match va se dérouler. Le fait de pouvoir perdre quelque chose qui était presque assuré c'est dur pour l'être humain et on veut faire douter l'adversaire".

"Ce serait très important pour nous. Nous voulons défendre notre titre. On est un peu affaibli mais du côté mental et qualitatif on se sent capable de renverser ce match. une qualification ferait du bien à tout le club. Mais les journalistes n'arrêteront pas de poser ces questions. Quand j'étais petit on parlait déjà du FC Hollywood pour parler du Bayern. Cela ne nous touche pas du tout. C'est notre job. Le Bayern est à la pointe du football allemand. À la pointe on trouve souvent lse personnes les plus résilientes. C'est notre devoir d'être encore plus fort lors des matchs les plus importants. C'est notre tâche de tout donner au sein de l'équipe. Quand il y en a un qui est trop mou ou lâche, on le redresse tout de suite", a conclu le champion du monde 2014.