PSG-Bayern : Meilleur que Neymar et Lewandowski, Choupo-Moting est devenu indispensable à Munich

Le PSG affrontera le Bayern Munich lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec un certain Choupo-Moting qui brille de mille feux.

Ce lundi 7 novembre 2022, le PSG a découvert le nom de son futur adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions : ce sera le Bayern Munich.

PSG-Bayern, comme on se retrouve !

Pour les Parisiens, ce sont à la fois de bons et de mauvais souvenirs. Le PSG avait battu deux fois le Bayern lors de la phase de groupes de la Ligue des champions en 1994-1995 et avait éliminé le club allemand en quart de finale de la compétition lors de la saison 2020-2021.

En revanche, le Bayern avait corrigé le PSG 5-1 puis 3-1 lors de la phase de groupes de la saison 1997-1998 et avait battu le club français en finale de l'édition 2020, jouée à Lisbonne.

Pour les retrouvailles qui auront lieu en 2023, le PSG devra se méfier d'un de ses anciens joueurs : Eric-Maxim Choupo-Moting.

Choupo-Moting affole les compteurs

Si on pensait que Sadio Mané allait prendre la succession de Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone, c'est finalement Choupo-Moting qui emplie les buts.

Et l'attaquant germano-camerounais réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière, battant ses records personnels.

Eric Maxim Choupo-Moting ainsi marqué lors de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues ce qui constitue son nouveau record personnel.

Autre première pour lui, il a également scoré lors de quatre matches consécutifs en Bundesliga. Et le week-end dernier, face au Hertha Berlin, il a inscrit un doublé ce qui ne lui était plus arrivé en Bundesliga depuis huit ans (avec un triplé pour Schalke 04 à Stuttgart en décembre 2014).

Choupo-Moting se montre également très impressionnant dans son ratio buts/minutes jouées. Depuis le début de la saison en Bundesliga, il inscrit en moyenne un but toutes les 75 minutes.

Dans les cinq grands championnats européens, il fait mieux que Robert Lewandowski (un but toutes les 80 minutes en Liga), que Victor Osimhen du Napoli (un but toutes les 91 minutes en Serie A) et que Neymar, son futur adversaire (un but toutes les 92 minutes en Ligue 1).

Un seul joueur fait mieux que Choupo-Moting : le monstrueux Erling Haaland qui fait trembler les filets de la Premier League une fois toutes les 53 minutes avec Manchester City !

Choupo-Moting aura l'opportunité d'améliorer ses statistiques dès mardi soir avec la réception du Werder Brême en Bundesliga.

