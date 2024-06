PSG : Après le départ de son frère, Ethan Mbappé dans le doute pour son avenir

Ethan Mbappé est dans le doute après le départ de son frère, Kylian, du PSG.

Kylian Mbappé n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Le transfert du natif de Bondy au Real Madrid a en effet, été officialisé lundi sur le site officiel du club madrilène. Si sa situation est ainsi réglée, ce n’est pas encore le cas de celle de son frère, Ethan Mbappé, dont l’avenir au PSG est toujours en suspens.

Du flou autour de l’avenir d’Ethan Mbappé

Après un long feuilleton qui aura duré plusieurs années, Kylian Mbappé a enfin réalisé son rêve. Lundi, l’international français a rejoint officiellement son club de cœur, le Real Madrid. Ce qui marque ainsi la rupture définitive de ses liens avec le PSG même si les deux parties ont encore un contentieux à régler.

Cependant, le club parisien compte toujours un Mbappé dans son effectif en la personne du cadet de la famille, Ethan. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain de 17 ans ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. S’il était en bonne voie pour prolonger il y a quelques mois, les discussions ont été arrêtées entre les deux parties après l’annonce de Kylian Mbappé au PSG de partir cet été.

Le conseil de Zoumana Camara à Ethan Mbappé

Ainsi, l’avenir d’Ethan Mbappé est toujours en suspens. Récemment, le titi parisien a affirmé qu’il ne suivrait pas son ainé à Madrid. Ce qui laissait croire qu’il pourrait poursuivre son aventure avec le PSG. Mais dans la foulée, Ethan Mbappé a été associé à un départ à Lille. En tout cas, pour Zoumana Camara, son entraîneur chez les U19, la décision finale lui revient.

« Je n’en sais pas plus que vous sur l’avenir d’Ethan. Ce que je peux dire, c’est que le gamin doit suivre son propre chemin, ici ou ailleurs. Il a du talent, de la qualité. C’est un joueur important dans notre effectif et notre équipe. Il le montre au quotidien. Il se développe de plus en plus, il va très vite avec le ballon et a une énorme qualité de passe », a confié l’ancien joueur du PSG dans les colonnes du Parisien.