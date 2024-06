Désormais joueur du Real, Mbappé tacle le PSG

Kylian Mbappé a taclé le PSG mardi, au lendemain de son transfert au Real Madrid.

Kylian Mbappé va bel et bien jouer sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Le club madrilène a en effet, officialisé son arrivée lundi soir comme pressenti depuis plusieurs semaines. S’il a réagi dans la foulée de l’officialisation de son transfert dans la capitale madrilène, le capitaine de l’Equipe de France a attendu ce mardi pour envoyer un tacle au PSG.

Après un long feuilleton avec le PSG, Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid. C’est en plein regroupement avec l’Equipe de France dans le cadre de l’Euro que le transfert du Bondynois a été annoncé sur les canaux du club madrilène. Un rêve que l’ancien joueur de Monaco aurait pu réaliser plus tôt s’il n’avait pas été bloqué par le PSG en 2021 et cédé à la pression pour prolonger en 2022. En conférence de presse ce mardi, Kylian Mbappé s’est dit « libéré et soulagé » d’avoir enfin pu rejoindre son club de rêve.

« Juste avant de commencer cette conférence de presse je voulais juste m'exprimer. Tout le monde a eu l'information, ça y est c'est officiel je vais être un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons minimum. C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise. C'est beaucoup d'émotion. Je suis très content, libéré et soulagé et extrêmement fier. C'est le club où j'ai toujours rêvé d'être donc un grand merci. J'ai beaucoup d'excitation à l'idée d'aller dans ce très grand club, le meilleur du monde. J'arrive avec beaucoup d'humilité et merci aux personnes qui m'ont envoyé des messages et à ceux qui ont contribué dans cette opération », lance le néo-madrilène.

Kylian Mbappé est donc soulagé de quitter enfin le PSG. Félicité par plusieurs personnalités du football y compris ses nouveaux coéquipiers, le Bondynois souhaite faire passer l’euphorie et se concentrer pleinement sur l’Euro avec les Bleus. Néanmoins, le désormais ex-parisien a accepté de revenir sur son aventure au PSG. S’il refuse l’idée d’avoir été malheureux, Mbappé affirme quand même que certaines choses et personnes l’ont rendu triste lors de son passage dans la capitale. Un message qui semble viser le président parisien, Nasser Al-Khelaifi, avec qui il n’était plus en bons termes lors de ses derniers mois au PSG.

« Au PSG je n'étais pas malheureux, cela serait cracher dans la soupe et au visage des gens qui m'ont défendu, j'ai toujours été heureux. Mais des choses me rendaient malheureux. Mais un joueur comme moi ne pouvait pas le montrer car je suis un leader. On me suivait donc j'ai essayé d'être le plus positif possible. Le coach, les joueurs et les salariés du club m'ont soutenu. Ce serait un peu batard de venir et de cracher en disant que j'étais malheureux. Mais des choses et des gens m'ont rendu malheureux », lâche le champion du monde 2018.