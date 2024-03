PSG, Adil Rami recadre Luis Enrique sur le cas Mbappé

Adil Rami s’est emporté contre Luis Enrique pour sa gestion de Kylian Mbappé, vendredi.

Depuis qu’il a informé le PSG qu’il n’allait pas prolonger en fin de saison, Kylian Mbappé a changé de statut aux yeux de Luis Enrique. Le Français a d’abord démarré sur le banc il y a deux semaines contre Nantes avant d’être remplacé en cours de jeu le weekend dernier contre Rennes. Des choix de Luis Enrique que ne comprend pas Adil Rami.

Luis Enrique assume sa décision sur Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’est plus intouchable au Paris Saint-Germain. En tout cas, pas pour Luis Enrique, qui traite désormais la vedette de l’équipe comme tous les autres joueurs. Une décision que le technicien espagnol assume pleinement d’ailleurs.

« Il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian, tôt ou tard, cela va arriver. Quand je vais considérer cela opportun, il va jouer ou ne pas jouer, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs. Je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine. Je veux que chaque joueur titulaire dans cette équipe du PSG pense que c’est une grande opportunité. C'est ce que je cherche pour cette saison et pour la saison prochaine », déclarait le coach du PSG après le match contre Rennes.

Adil Rami tacle Luis Enrique

Pour Adil Rami, cette décision de Luis Enrique sur Kylian Mbappé n’a pas de sens. L’ancien joueur de l’OM estime que le numéro 7 du PSG ne mérite pas un tel traitement de la part du technicien espagnol.

« J’aime beaucoup Luis Enrique, mais je ne le comprendrais jamais. Je ne vois pas le but de ces sorties contre Kylian Mbappé. On ne peut rien lui reprocher à Kylian, il ne mérite pas ce qu’il lui arrive aujourd’hui. C’est un compétiteur, un joueur qui veut tout jouer. Je ne sais pas ce que pense Kylian Mbappé, mais je ne trouve pas cela très classe de la part de son club. L’un des meilleurs joueurs du monde est là et tu te tires une balle dans le pied avant la Ligue des Champions, c’est incohérent », a confié le champion du monde 2018 au micro de Prime Video.