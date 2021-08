PSG : à Brest, Leonardo a lancé le mercato parisien

Le marché des transferts parisien s’est dessiné à Brest après la perte du titre lors d’une réunion entre Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

En ce soir du 23 mai, dans les couloirs du Stade Brestois, les dirigeants parisiens ont le visage fermé. Lille s’est imposé à Angers et le PSG ne sera pas champion cette saison au terme d’un exercice agité en coulisses. Malgré l’écueil de la défaite, Nasser Al-Khelaïfi veut rapidement savoir de quoi seront faites les prochaines semaines du club de la capitale sur le marché des transferts.

Pour ce faire, il s’entretient avec Leonardo et Angelo Castellazi quelques minutes après l’inutile victoire face à Brest. Ils choisissent de s’enfermer dans une petite pièce située à l’entrée du tunnel. De cet entretien, rien ne filtre dans les couloirs de Francis-Le Blé, les murs sont suffisamment bien isolés pour que les mots des protagonistes ne soient entendus par personne.

À l’intérieur, le directeur sportif présente longuement son plan d’action pour le mercato parisien. L'échange s'allonge à tel point que tout le monde finit par attendre les dirigeants qui restent plus de 45 minutes enfermés. Comme évoqué par L’Equipe, la semaine passée, il est notamment question de se montrer actif sur le marché des fins de contrat où les opportunités sont nombreuses.

Surveiller les opportunités des jeunes joueurs de L1

Quelques semaines plus tard, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi s’engageront avec Paris, qui a aussi tenté David Alaba, finalement parti vers le Real Madrid et s’est aussi vu proposer les services de Jérôme Boateng.

Dans ce plan d’attaque, Leonardo a aussi évoqué la nécessité pour Paris de surveiller les opportunités des jeunes Français de la Ligue 1. Deux noms se détachaient alors : celui du Rennais Eduardo Camavinga et du Brestois Romain Faivre. Les deux ont réalisé des performances remarquées contre le PSG. En 2019 pour le premier et lors de la dernière saison pour le second.

Si la venue de Romain Faivre s'est refroidie alors que Leonardo a multiplié les contacts en fin de saison, celle d’Eduardo Camavinga n’est pas exclure. Paris surveille mais n’a toujours rien proposé à l’international français et n’a pas non plus fait d’offre à Rennes. Avant de bouger sur le front des arrivées, il faudra aussi vendre des joueurs. Mais ça, c’était une autre partie du plan de Leonardo.