Brest-PSG : Abdou Diallo, plus qu'une alternative à gauche

La blessure de Bernat et les mauvaises performances de Kurzawa ont permis à l'ex-Monégasque de trouver un temps de jeu régulier comme latéral gauche.

À Paris, trois latéraux gauches sont sur le flanc et un défenseur central de métier assure une intérim plus que réussi. Alors que Layvin Kurzawa soigne (officiellement) une douleur à un mollet et est sur le départ et que Juan Bernat et Teddy Alloh sont en reprise, Abdou Diallo s’inscrit match après match comme une alternative crédible au poste d’arrière gauche.

La recette ne date pas de ce début de saison, mais trouve sa source à la mi-temps du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Barcelone. Entré à la place d’un Kurzawa à la peine et loin au marquage, l’international sénégalais apporte plus d’agressivité dans son duel avec Lionel Messi et réussit une entrée intéressante.

Avant cette rencontre européenne, Abdou Diallo n’avait disputé qu’un match comme latéral gauche face à Dijon quelques jours plus tôt. Et après ? Sept matches sur neuf sur ce côté de la défense, dont les deux matches contre le Bayern Munich, le retour contre City et la finale de Coupe de France contre Monaco.

Ouvert à l’idée de s’installer à gauche

Cette saison, l’équation est plus simple. Trois matches officiels, trois titularisations et une passe décisive pour Mauro Icardi sur un centre d'une extrême précision. Mais contrairement à la saison passée, Abdou Diallo termine désormais les rencontres. Ce qui traduit certainement un temps d’adaptation nécessaire à un poste qui demande plus de courses et d’efforts.

Comment l’intéressé ressent-il ce changement ? En privé, il se dit ouvert à l’idée de s’installer à gauche et se sent prêt à prendre tous les chemins pour s’installer dans une grande équipe, alors qu’au poste de défenseur central l’arrivée de Sergio Ramos réduit un peu plus les perspectives. « A Paris, il est heureux aussi bien sur le terrain qu’en dehors », résume un proche. « Je m'adapte à ce poste de latéral gauche, où je cours beaucoup plus. Mais ça me plaît, je peux me libérer un peu plus offensivement. Pour l'instant, ça me réussit puisqu'il y a deux victoires en championnat à la clé. Et puis je prends du plaisir. Je suis épanoui, je suis heureux et forcément, sur le terrain, ça se ressent », expliquait cette semaine Diallo sur PSGTV.

Reste à savoir comment le club perçoit l’idée de faire sa saison avec un attelage Bernat/Diallo. Première certitude : dans les échanges que l’ancien capitaine des Espoirs a eus avec le club, il n’a jamais été question d’un départ. Et ce, depuis que Leonardo est revenu en 2018.

« Le club est ouvert à toutes les arrivées pour s’améliorer. »

Pochettino et son staff, eux, apprécient le joueur mais aussi l’homme avec qui les échanges dépassent parfois le football. Au club, le technicien était même l’un des premiers à savoir qu’Abdou Diallo allait opter pour la sélection sénégalaise en mars dernier.

Interrogé vendredi en conférence de presse sur la possibilité de faire cette saison avec Bernat et Diallo à gauche, Mauricio Pochettino est resté évasif, mais n’a pas complètement fermé la porte non plus à un recrutement. « Difficile de parler de ça après deux matchs seulement. Il manque encore du temps, d’analyses. Mais comme pour les autres questions, le club est ouvert à toutes les arrivées pour s’améliorer », a-t-il précisé sans pour autant rappeler que Kurzawa était encore au club.

Au début du mercato, il semblait pourtant qu’un départ de ce dernier soit inévitablement remplacé mais désormais en interne l’idée de voir l’Espagnol et le Sénégalais comme alternative à gauche fait son chemin. Mais les opportunités de la dernière ligne droite du mercato pourrait amener Paris à revoir ses plans.