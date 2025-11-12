Privé de ses cadres, Deschamps invente un nouveau onze

Didier Deschamps s'apprête à tenter un coup audacieux. Ce jeudi au Parc des Princes contre l'Ukraine, le sélectionneur français devrait aligner une composition surprenante pour valider la qualification au Mondial 2026. Personne ne s'y attendait. Décimé par les absences d'Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani, Deschamps a fait des choix forts. Des choix qui interrogent. Des choix qui ressemblent davantage à un pari qu'à une certitude. Un seul point suffit pour décrocher le billet pour l'Amérique du Nord. Mais le sélectionneur ne veut rien laisser au hasard. Et pour cela, il a décidé de bousculer ses habitudes.

Cherki titulaire, Kanté de retour : le grand remaniement des Bleus

Le onze probable ressemble à une déclaration d'intention. Mike Maignan dans les buts. Une défense classique avec Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Lucas Digne. Mais c'est au milieu et en attaque que tout change. Manu Koné sera associé à N'Golo Kanté dans l'entrejeu. Le champion du monde 2018, de retour en grâce après son aventure en Arabie saoudite, fait forte impression depuis le début du rassemblement. Deschamps l'a adoubé mercredi : "Il va bien. Il est arrivé avec le sourire, il a toujours le sourire. Il maintient son niveau de performance avec plus de matchs cette saison car son club joue la Ligue des champions d'Asie. Il est toujours à son meilleur niveau." Eduardo Camavinga, qui n'a pas participé aux séances collectives cette semaine, ne peut pas le concurrencer.

Mais le vrai coup de poker se situe plus haut. Rayan Cherki, le milieu offensif de l'OL, devrait être aligné en position de meneur de jeu dans un 4-2-3-1. Une première pour le joueur de 21 ans, qui n'avait jamais démarré un match avec les Bleus. Deschamps mise sur sa créativité pour animer le jeu français. Autour de lui, Michael Olise sera décalé à droite, son poste en club, tandis que Bradley Barcola occupera le flanc gauche. Kylian Mbappé sera en pointe. Un quatuor offensif inédit, bricolé par les circonstances, mais assumé par le sélectionneur.

Getty Images

Deschamps bouscule ses habitudes

Les choix sont limités, certes. Mais Deschamps aurait pu jouer la sécurité en alignant Warren Zaïre-Emery avec un milieu à trois bloqueurs (si cher à son mentor Aimé Jacquet) ou en repositionnant Olise au centre. Il a préféré Cherki. Un pari audacieux pour un match où la France n'a besoin que d'un point. L'état physique de Barcola, fatigué ces dernières semaines et qui a effectué des exercices à part avec un kiné mardi, sera surveillé de près. Mais Deschamps semble décidé à tenter le coup. Contre l'Ukraine, la France jouera avec un onze que personne n'avait anticipé.

Le Parc des Princes découvrira donc ce jeudi un visage inédit des Bleus. Kanté de retour dans l'entrejeu, Cherki en meneur de jeu, Olise sur le flanc droit. Un pari fou ? Peut-être. Mais Deschamps assume. Il sait qu'un point suffit pour valider la qualification. Il sait aussi que cette équipe de France, privée de nombreux cadres, doit inventer. Alors il invente. Rendez-vous ce jeudi à 20h45 pour savoir si ce pari audacieux portera ses fruits. Ou si le spectre de 1993 reviendra hanter le Parc des Princes.