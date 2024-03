Prêté par l’OM, Vitinha fracasse le club marseillais

Ancien joueur de l’OM, Vitinha n’a pas été tendre envers le club phocéen, vendredi.

Vitinha fait partie des attaquants qui n’ont pas réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Un an après son arrivée dans la cité phocéenne, l’international portugais a été prêté par le club marseillais au Genoa. Cependant, l’ancien joueur du Sporting Braga n’est pas enthousiaste à l’idée de revenir à Marseille, surtout pas après les mots employés à l’encontre du club phocéen, vendredi.

Vitinha tacle l’OM et ses supporters

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’hiver 2023, Vitinha n’aura pas laissé de bons souvenirs dans la cité phocéenne. En 27 matchs disputés avec l’OM, toutes compétitions confondues, le Portugais n’a marqué que quatre buts. Barré par la concurrence d’Alexis Sanchez puis de Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancien du Sporting Braga a finalement été prêté à Genoa cet hiver. Recrue chère de l’OM lors de son transfert (32 millions d’euros), Vitinha est revenu sur son adaptation difficile à Marseille ce vendredi.

« Quand je suis arrivé à l’Olympique de Marseille, c’était la première fois que je sortais de ma zone de confort et ma première expérience à l’étranger. Et pas seulement ça, j’avais aussi l’impression de porter une charge supplémentaire liée au prix de mon transfert et ça a constitué un poids », raconte-t-il lors d’un entretien avec la Gazzetta dello Sport.

Vitinha ne souhaite pas revenir à l’OM

Les prestations décevantes de Vitinha et son bilan famélique lui ont valu des critiques les plus acerbes en Ligue 1. Des critiques qui venaient des supporters tout comme des médias. En Italie par contre, le Portugais se sent soutenu malgré son faible temps de jeu (six matchs dont une seule titularisation, ndlr). Ce qui explique d’ailleurs pourquoi il souhaite continuer avec le Genoa qui dispose d’une option d’achat.

« Oui (j’aimerais rester) même si nous savons tous que d’autres facteurs entrent dans la discussion. Je peux seulement dire merci aux gens de Gênes : le staff, le club, mes coéquipiers. Ici il y a des gens qui m'aiment, m’appuient et me soutiennent. Cela signifie beaucoup », confie le Portugais avant d’évoquer la différence entre l’OM, très exigeant et le Genoa, un peu moins avec ses nouvelles recrues.

« Il y a un potentiel inexprimé mais c’est aussi une question de philosophie et de méthodologie. De nombreux clubs achètent des joueurs pour avoir immédiatement des résultats. Ce n’est pas comme ça au Genoa. Le club te suit, t’accompagne, t’aide et cela fait grandir le groupe », conclut Vitinha.