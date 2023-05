OM : Le constat de Christophe Dugarry sur les débuts de Vitinha

L'ancien international français demande de la patience pour la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM.

Muet face à Auxerre, Vitinha connaît des débuts plus que mitigés avec l'Olympique de Marseille. Recrue la plus chère de l'histoire du club phocéen, l'attaquant portugais a marqué deux buts en neuf rencontres de Ligue 1. Des statistiques faméliques, mais le Portugais, qui vit sa première expérience hors de son pays natal, a besoin de temps pour s'adapter à la Ligue 1, comme il l'a avoué lui-même.

"C'est un joueur de haut niveau, mais il est jeune"

Dans l'émission Rothen s'enflamme, Christophe Dugarry, lui aussi passé par l'OM et qui a connu de nombreuses critiques durant sa carrière lors de ses passages à Milan et à Barcelone, a demandé de la patience à l'encontre de Vitinha : "Il faut se souvenir des derniers attaquants à l'OM, il y a eu Brandao, Mitroglou, Milik, Benedetto pour qui ça a marché au début et ensuite c'était compliqué3.

"Vitinha paraît être un joueur de bon niveau, de haut niveau, après il est jeune. Il a 23 ans. Quand tu débarques à Marseille à cet âge-là, c'est compliqué. C'est un style de jeu très particulier. Il faut que le garçon s'adapte. Je comprends les doutes. Moi je lie ça à un manque de confiance", a expliqué Christophe Dugarry.

"C'est dur de percer à l'OM"

"On le sent devant le but, ça manque de sérénité, de froideur, il faut avoir le sang-froid et pour l'instant son pied tremble un petit peu. La Ligue 1 c'est un championnat particulier, ce n'est pas très spectaculaire mais ô combien difficile malgré tout. Je pense qu'il lui faut encore du temps", a ajouté l'ancien international français.

Christophe Dugarry a loué la gestion de Vitinha par Igor Tudor : "L'oeil de l'entraîneur dans le style de jeu qu'il veut mettre en place va être important et capital. J'ai confiance sur ce coach qui va le mettre à bon escient et ensuite ce sera à lui de montrer. C'est vrai que pour l'instant il y a quelques situation de jeu qui nous alertent techniquement".

"C'est un combattant, mais même ça on l'a pas vu. Quand on voit les vidéos de ce qu'il faisait à Braga, on ne retrouve pas ce même joueur à l'OM. Il faut lui laisser du temps. Oui, c'est dur de percer à cause du montant du transfert, ça raisonne. Quand tu joues à Marseille, que tu y vis, les gens sont là tous les jours pour te rappeler tes statistiques, tes buts ratés, tes mauvaises passes, donc oui il a une pression certaine et il va falloir qu'il soit solide", a conclu le champion du monde 1998.