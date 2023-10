Premier League : L’audio du VAR sur le but refusé à Luis Diaz dévoilé

Le but refusé à Luis Diaz continue d’alimenter les rumeurs depuis le match du samedi contre Tottenham en Premier League.

Samedi, Liverpool était en déplacement au Tottenham Hotspur Stadium dans le cadre de la septième journée de Premier League anglaise. Un match qui a tourné à l’avantage des locaux, qui s’imposent sur le score de 2-1. Mais un fait a gâché la soirée, notamment le but refusé à Luis Diaz pour hors-jeu.

Jürgen Klopp en colère

Liverpool a enregistré, samedi, sa première défaite de la saison en championnat. Les hommes de Jürgen Klopp se sont inclinés (2-1) au Tottenham Hotspur Stadium face aux Spurs dans le cadre de la septième journée de Premier League. Alors que le score était de parité (1-1), Joel Matip a fait concéder la première défaite aux Reds en marquant contre son camp dans le temps additionnel.

Mais ce n’est pas ce but-là, qui a fait tant mal aux Reds. Liverpool aurait pu gagner ce match. Mais la VAR n’a pas pris les bonnes décisions. Sur une passe de Mohamed Salah, Luis Diaz a inscrit un somptueux but en croisant sa frappe du droit (34e). Mais le juge central a jugé bon d’annuler le but, invoquant une position illégale.

Une décision, qui a attiré la colère de l’entraîneur allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, qui n'a pas caché sa frustration à l’issue de la rencontre perdue par son équipe. « Cela n'a pas aidé, nous n'avons pas obtenu les points. Cela a changé le cours du match. Ils ont mal tracé la ligne et n'ont pas bien jugé le moment où 'Mo' (Mohamed Salah) a passé le ballon. C'est très difficile à encaisser », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Sky Sports.

L’audio de la VAR attendu très prochainement

Si ce but refusé par l’arbitre du match a attiré la colère des supporters et dirigeants de Liverpool, les circonstances ne resteront pas sans être éclairées. En effet, selon les informations de Daily Mail, l’audio de la VAR sur le but refusé aux Reds devrait être dévoilé pour élucider les faits.

A en croire le média anglais, Liverpool a même fait pression sur le corps arbitral du PGMOL lundi, en exigeant une copie de la cassette audio pour savoir ce que les arbitres se sont dit avant de prendre la décision, qui a tourné en défaveur des visiteurs. Les hauts responsables de PGMOL sont divisés sur la question de savoir si l'audio devait être rendu public. Ils penchent désormais vers une publication de l'intégralité de l'échange, même si des discussions auront lieu mardi sur le moment de la publication, car un examen est en cours sur l'incident de samedi.

Les hauts responsables de l'organisation des arbitres ne sont pas d'accord sur la question de savoir si la conversation entre l'arbitre Simon Hooper, le VAR Darren England et son assistant Dan Cook doit être révélée. Certains ont estimé qu'ils devraient « s'approprier » l'erreur en faisant preuve d'une transparence immédiate. Une idée qui n’est pas partagée par d’autres. Pourtant, après de nouvelles discussions, ils tendent à révéler l’intégralité de ce qui a été dit. D'autres discussions auront lieu mardi sur la question.

On croise les doigts en effet pour savoir un peu plus sur ce qui s’est réellement passé lors du but refusé aux Reds.