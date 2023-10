Liverpool : L'impressionnante colère de Jürgen Klopp

L’opposition entre Tottenham et Liverpool (2-1)a été émaillée par une erreur d’arbitrage. Et Jürgen Klopp s’enflamme.

Le Tottenham Hotspur Stadium Premier League a été le théâtre d'une explosive confrontation entre Tottenham et Liverpool. A l’issue de la rencontre, ce sont les Spurs de Tottenham qui ont obtenu les trois points de la soirée en s’imposant (2-1). Cependant, le résultat final est entaché d'une controverse d'arbitrage qui a suscité de vives réactions notamment celle de Jürgen Klopp.

Klopp tance l’ arbitrage

La commission de l'arbitrage professionnel de football anglais (PGMOL) a admis une "erreur humaine importante" qui a eu un impact décisif sur le match Tottenham-Liverpool. En effet, Liverpool a été privé d'un but valable en première période. Sur une passe précise de Mohamed Salah, Luis Diaz a inscrit un superbe but en croisant sa frappe du droit à la 34e minute. Cependant, l'arbitre a choisi de refuser le but, invoquant une position de hors-jeu que de nombreux observateurs ont qualifiée de surprenante.

Cette décision a eu un impact majeur, car au moment du but refusé, le score était toujours de 0-0. Les Spurs ont rapidement capitalisé sur cette controverse en ouvrant le score à la 36e minute grâce à un but de Son.

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, n'a pas caché sa frustration face ces événements. « Cela n'a pas aidé, nous n'avons pas obtenu les points. Cela a changé le cours du match. Ils ont mal tracé la ligne et n'ont pas bien jugé le moment où 'Mo' (Mohamed Salah) a passé le ballon. C'est très difficile à encaisser « , a-t-il déclaré dans une interview avec Sky Sports.

L’entraîneur allemand a également critiqué les cartons rouges infligés à Curtis Jones à la 26e minute et à Diogo Jota à la 69e minute.

Van Dijk persifle contre l’arbitrage

Le capitaine de Liverpool, Virgil Van Dijk, a également exprimé sa frustration envers la décision arbitrale. « C'est un peu étrange. Je ne sais pas qui était dans la salle de la VAR et qui a pris cette décision «, a-t-il déclaré à la BBC.

Cette controverse soulève une fois de plus des questions sur l'utilisation de la technologie de la VAR (l'arbitrage vidéo) dans le football. Bien que conçue pour minimiser les erreurs d'arbitrage, elle suscite parfois davantage de débats et de désaccords.

Ce match restera sans aucun doute dans les mémoires en raison de l'erreur d'arbitrage qui a eu un impact significatif sur son déroulement. La Premier League continuera probablement de débattre des questions entourant l'arbitrage vidéo et de son impact sur le jeu.