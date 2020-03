Premier League - Des joueurs de Leicester présentent des symptômes du coronavirus

L'entraîneur des Foxes Brendan Rodgers a affirmé ce jeudi que plusieurs joueurs de son équipe avaient été mis à l'isolement.

Brendan Rodgers a révélé ce jeudi en conférence de presse que "quelques joueurs" de son effectif présentaient des symptômes du coronavirus, sans préciser lesquels. Les joueurs concernés ont été placés à l'isolement par mesure de précaution.

Leicester est attendu du côté de ce samedi (13h30) pour le premier match du week-end en , mais reste à savoir quelle sera la décision des autorités, alors que la rencontre entre et (prévue ce mercredi) a été reportée. Des membres du staff des Gunners avaient en effet été en contact avec le propriétaire de l'Olympiacos, testé positif depuis.

"Nous avons quelques joueurs qui ont montré des symptômes, a déclaré Rodgers aux journalistes. Nous suivons les procédures et (par précaution) ils ont été tenus à l'écart de l'équipe."

Pour l'instant, les compétitions anglaises n'ont pas été autant impactées que dans d'autres pays comme l' et l' , où la puis la Liga ont été suspendues. En Italie, deux joueurs ont même été testés positifs au virus. Enfin dans de nombreux pays comme en , les championnats sont prévus pour se poursuivre à huis-clos dans les semaines à venir.

"Bien sûr, du point de vue du football, ce serait dommage, mais la santé du public est l'aspect le plus important dans tout cela, a poursuivi Rodgers à propos d'un report. "Travailler dans le football, c'est avoir l'agilité de s'adapter à ce qui se passe dans le football. Nous sommes guidés par le football et les fédérations. Nous devons poursuivre notre travail et nous préparer comme d'habitude."