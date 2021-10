Pourquoi Karim Benzema mérite le Ballon d’Or en 2021

Auteur d’une superbe année 2021, Karim Benzema fait partie des favoris pour le Ballon d’Or. Avec Lionel Messi, Robert Lewandowski ou encore Jorginho.

"Depuis que je suis petit, je rêve de gagner le Ballon d'Or, c'est le rêve de tous les footballeurs." Et si le rêve devenait enfin réalité pour Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France. À la veille de la finale de la Ligue des Nations remportée par les Bleus face à l’Espagne (2-1), avec un nouveau but d’anthologie ajouté à sa collection, "KB9" a logiquement été interrogé sur la plus prestigieuse des récompenses individuelles par le quotidien espagnol AS.

Il s’est évidemment bien gardé de donner un pronostic, ou de réclamer quoi que ce soit. Pas le genre du bonhomme. Et pourtant, cette année plus que jamais, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a toutes ses chances.

Au niveau comptable, il regarde Messi dans les yeux

Commençons par les chiffres. Et occultons d’entrée le serial buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski, décidément injouable lorsqu’il s’agit de faire trembler les filets. Mais par rapport à l’autre grand prétendant au Ballon d’Or, à savoir Lionel Messi, Benzema n’a pas à rougir.

Loin de là. Avec 33 buts et 13 passes décisives en 2021, club et sélection confondus, le Français peut regarder l’Argentin - auteur de 37 réalisations et 12 offrandes pour ses coéquipiers - dans les yeux.

D’autant plus que Benzema a marqué lors de (quasiment) tous les chocs de l’année. De son superbe but en demi-finale aller de la Ligue des Champions face à Chelsea (1-1) - après un contrôle génial de la tête - à sa madjer exceptionnelle face au Barça (2-1) de Messi en Liga, en passant par ses bijoux contre la Belgique (3-2) et l’Espagne en Ligue des Nations.

Et ce n’est évidemment pas tout. "KB9" a également trouvé la faille contre le futur champion d’Espagne, l’Atlético (1-1), ou face au Portugal (2-2) et la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b.) à l’Euro. Avec, là encore, une réalisation et un contrôle historiques.

Un retour en sélection réussi

Alors, certes, la France a baissé pavillon dès les huitièmes de finale. La faute à Benzema, répond Raymond Domenech. Mais n’importe quelle personne connaissant un minimum le ballon rond sait que les hommes de Didier Deschamps ont pris la porte pour d’autres raisons, notamment défensives. "Tout ce qu’il devait faire, il l’a très bien fait", a confirmé le sélectionneur. Après six ans d’absence, le Madrilène a logiquement eu besoin d’un peu de temps pour retrouver ses marques. C’est désormais chose faite, et le patron semble de retour.

Au-delà de son importance immédiatement retrouvée dans le jeu, Benzema a aussi su trouver sa place dans le groupe. On l’a pourtant annoncé néfaste pour celui-ci pendant plusieurs années, mais ce grand fan de R9 a rapidement donné tort à ses détracteurs. Le penalty "offert" à Kylian Mbappé face à la Belgique suffit amplement à le prouver.

Une victoire à l’Euro aurait sans doute suffi à mettre fin au débat pour le Ballon d’Or. Mais Benzema a dû se contenter de la Ligue des Nations - son premier trophée avec les Bleus - qui, comme nous avons pu le constater, n’a rien à envier à la Copa America en termes de niveau de jeu. Au contraire. Et encore une fois, l’ancien Lyonnais a répondu présent lors des chocs, contrairement à Lionel Messi en finale de la compétition sud-américaine, avec une prestation plus que décevante.

L’objectif n’est pas de dénigrer l’année 2021 de "La Pulga", elle aussi exceptionnelle. Et d’ailleurs comparable à celle du buteur madrilène : deux joueurs qui portent des équipes pas vraiment au niveau du prestige de leur blason, deux des meilleurs joueurs du monde actuellement et surtout deux joueurs complets. Capables de briller dans le jeu et de faire trembler les filets. Dans ses critères de notation pour le Ballon d’Or, France Football appuie justement sur ces points-là.

Un joueur complet, et une carrière à récompenser

Les performances individuelles et collectives avant tout. À ce petit jeu, Benzema a emmené le Real Madrid - avec un championnat perdu à deux petits points - et la France aussi loin qu’il l’a pu. Avec un trophée au bout, quand Messi a également su arracher la Coupe du Roi en plus de la Copa America. Vient ensuite la "classe" du joueur, en fonction du talent et du fair-play. Si le débat existe sur le terrain entre les deux hommes, le Tricolore gagne le second.

Malgré son image négative, en partie alimentée par certaines personnalités politiques malintentionnées, nous parlons ici d’un joueur qui n’a jamais reçu le moindre carton rouge dans sa carrière. Qui n’a jamais eu un mot plus que l’autre pour un coéquipier ou un entraîneur, quand l’Argentin a surpris par son attitude hautaine à l’égard de Mauricio Pochettino il y a encore quelques semaines. Une nouveauté dans sa carrière, certes, mais malvenue.

L'article continue ci-dessous

La carrière, enfin, soit le troisième critère choisi par FF pour noter les différents candidats, qui seront départagés par 180 journalistes du monde entier. Sans la cabale menée contre lui pour l’affaire de la sex-tape, Benzema serait sans doute champion du monde à l’heure actuelle, et pourquoi pas champion d’Europe.

Et que dire de ses quatre éditions de la Ligue des Champions glanées avec le Real Madrid ? Et toutes en tant que titulaire indiscutable. N’oublions pas non plus sa Liga arrachée en 2019-2020, saison lors de laquelle il a été élu meilleur joueur du championnat.

Que le plus méritant gagne

Résumons tout cela en une seule phrase : Karim Benzema mérite le Ballon d’Or. Lionel Messi également, et Robert Lewandowski tout autant. Le Polonais, qui n’a certes pas brillé à l’Euro, a sans doute encore en travers de la gorge cette récompense qui lui a échappé en 2020, pandémie de Covid-19 oblige. N’oublions pas non plus Jorginho, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea et de l’Euro avec l’Italie. Ni même N’Golo Kanté… Que le plus méritant gagne !