Thibaut Courtois - Diego Simeone, l’échange tendu

Thibaut Courtois et son ancien entraîneur ont eu un bref échange tendu lors du derby madrilène, dimanche soir.

Pour le compte de la huitième journée de la Liga espagnole, l’Atlético de Madrid et le Real Madrid étaient aux prises, ce dimanche soir au Cívitas Metropolitano. Alors qu’aucun des deux clubs n’est sorti vainqueur de ce derby (1-1), quelques tensions ont sanctionné ce duel.

Simeone demande la tête de Courtois

Qualifié du « derby de la honte », le match entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid a connu quelques tensions, dimanche soir. Après l’ouverture du score par le Real Madrid (64e), Thibaut Courtois a célébré le but en regardant les tribunes après avoir reçu les chants de « Courtois meurt » quelques minutes auparavant. Le match aura dû être suspendu pendant 17 minutes en raison de jets d'objets depuis les tribunes. Selon le coach des Colchoneros, le gardien du Real devrait être sanctionné.

Imago

« Courtois provocateur ? Ça s'est déjà produit avec lui au Bernabéu. Un briquet l'a touché à la tête quand il jouait à l'Atlético. Cela ne devrait pas arriver, les clubs doivent faire en sorte que ça n'arrive pas mais attention à ne pas se faire passer pour les victimes. Parce que si on provoque, il peut y avoir une réaction et on ne peut pas provoquer. Qu'on s'appelle Simeone, Courtois, Vinicius, Messi ou Griezmann. Nous pouvons aussi commencer à sanctionner ceux qui provoquent sur le terrain. Celui qui lance le briquet ne vient plus au stade et nous sanctionnons aussi celui qui le provoque », a déclaré Diego Simeone en conférence de presse après le match.

La réponse choc de Courtois à Simeone

Alors que l’arbitre de la rencontre, Busquets Ferrer, a exhorté les joueurs à entrer dans le tunnel des vestiaires après la suspension du match, Diego Simeone s'est adressé à Thibaut Courtois pour le réprimander pour son comportement dans la tension du match.

Getty Images

Mais le gardien du Real Madrid n’a pas caché son amertume de l’attitude de ses anciens supporters. « Qu'est-ce que tu voulais, que je reste là avec tout ce qu'ils me lançaient ? », a répondu le portier belge à son ancien coach, dans les propos rapportés par AS. Ceci en faisant référence aux objets lancés vers son but.