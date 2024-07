Portugal – France, Cristiano Ronaldo prévient les Bleus

Après la qualification difficile du Portugal contre la Slovénie, la Seleção croise les Bleus en quarts de finale de l’Euro 2024.

Ce fut une soirée très difficile pour Cristiano Ronaldo et le Portugal, lundi. La Seleção était aux prises avec la Slovénie dans le cadre des huitièmes de finale du Championnat d’Europe, qui se déroule actuellement en Allemagne. Une rencontre remportée par les Portugais à la séance fatidique des tirs au but (3-0) après un score nul et vierge pendant 120 minutes de jeu.

Une soirée cauchemardesque pour Ronaldo

Eliminé en huitièmes de finale lors de la récente édition du Championnat d’Europe, le Portugal a pu franchir cette étape cette fois-ci. Ceci après un match fou contre la Slovénie, ce lundi soir, au Deutsche Bank Park à Francfort-sur-le-Main. Les Champions d’Europe 2016 n’ont pas réussi à trouver la faille des Slovènes pendant les 90 minutes, encore moins les 30 minutes des prolongations.

Getty

Pire, Cristiano Ronaldo a vu son pénalty arrêté par Jan Oblak dans la première partie des prolongations (105e). Le portier de but portugais, Diogo Costa, s’est grandement imposé lors de la séance des tirs au but en arrêtant tous les trois premiers tirs des Slovènes.

Ronaldo lance la guerre contre les Bleus

Si le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a fondu en larmes après son penalty manqué, le portugais a expliqué que cet Euro 2024 pourrait être le dernier de sa carrière. Par ailleurs, l’attaquant d’Al Nassr FC s’attend à un match coriace contre les Bleus en quarts de finale. Toutefois, l’ancien du Real Madrid promet la guerre.

« Nous allons avoir un match difficile contre la France, qui est favorite dans cette compétition, avec l'Allemagne et l'Espagne, et nous allons à la guerre », a d’abord lancé l’ancien attaquant de la Vieille Dame, avant de poursuivre.

Getty

« L'équipe va bien, cela a été une bouffée d'énergie et je vais toujours donner le meilleur de moi-même avec ce maillot. Je vais faire ça toute ma vie, ça fait 20 ans que je le fais. J'ai raté le penalty, mais je voulais être le premier à marquer, parce qu'il faut prendre ses responsabilités. Je n'ai jamais eu peur de prendre les choses à bras-le-corps et je n'abandonnerai jamais », a-t-il ajouté.

Le Portugal et l’Equipe de France s’affrontent le vendredi 5 juillet à 21 heures au Volksparkstadion d'Hambourg.