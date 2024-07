Portugal – France, l’annonce préoccupante sur Mbappé

Une nouvelle inquiétante est tombée sur Kylian Mbappé, vendredi, à quelques heures du choc entre le Portugal et l’Equipe de France.

L’Equipe de France sera aux prises, ce vendredi, avec le Portugal, à l’occasion des quarts de finale de l’Euro 2024. C’est le premier des trois matchs restants aux Bleus pour décrocher le graal. Pouy y parvenir par contre, il faudra d’abord éliminer les Lusitaniens, ce soir. Alors que toute la nation souhaite voir un Kylian Mbappé en grande forme, une nouvelle préoccupante vient de sortir sur le Bondynois.

Kylian Mbappé confirme les doutes sur son niveau à l’Euro

Il y a quelques semaines, certains observateurs émettaient des doutes sur l’état de forme de Kylian Mbappé à l’Euro. Mais d’autres avaient annoncé que le Bondynois serait en très grande forme. Sauf que jusque-là, le capitaine de l’Equipe de France peine à porter les Bleus.

Des prestations en deçà de ses standards habituels, justifiées par sa blessure au nez qui l’a contraint à jouer les deux derniers matchs avec un masque après avoir manqué celui contre les Pays-Bas (0-0). Le nouveau sociétaire du Real Madrid a reconnu lui-même que sa condition physique a un impact sur ses prestations, mais compte tout de même, monter en puissance au fil des rencontres.

Mbappé sera transparent face au Portugal

Décisif sur le but contre son camp de Wober avec l’Autriche (victoire des Bleus, 1-0), Kylian Mbappé l’a également été en marquant un penalty face à la Pologne (1-1). S’il n’a plus eu aucune éclaircie dans le jeu après cela, notamment en 8es de finale contre la Belgique, le Bondynois est attendu au tournant face au Portugal ce soir. Mais selon un préparateur physique sondé par La Provence, Mbappé ne devrait pas retrouver son meilleur niveau dans les dix jours à venir.

« Il n'est pas du tout en forme, avec une préparation tronquée en début de saison, sa mise au placard et certainement des rattrapages. Le tout alors qu'il a peut-être déjà disputé plus de 50 matches dans l'année ! Et il s'est cassé le nez... Il est émoussé mais cet Euro met ça en avant. Je ne le vois pas s'améliorer pendant le tournoi, l'intensité du 8e était tellement importante qu'il a besoin de 48 heures pour que son organisme se remette », a lâché ce dernier au sujet de l’ancien joueur du PSG.