Portugal - France : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La France va chercher à atteindre le dernier carré de l’Euro en prenant le meilleur sur le Portugal. Ça ne sera pas une partie de plaisir.

En battant la Belgique lundi dernier, la France est déjà assurée de faire mieux que lors du précédent Euro où elle s’était faite sortir dès les 8es de finale. Mais, les Bleus n’envisagent pas de s’arrêter en si bon chemin. L’idée est de continuer le plus loin possible. Ça passe déjà par une victoire ce vendredi contre le Portugal.

Les Bleus sûrs de leurs forces

Les Tricolores retrouvent leurs bourreaux d’il y a huit ans au Stade de France. Il y aura donc forcément de la revanche dans l’air, même s’il ne reste que quatre rescapés de ce match dans le camp français (Giroud, Griezmann, Kanté et Coman). Quand il a été questionné à propos de ce match douloureux, Didier Deschamps a vite expédié le sujet, estimant que c’est une autre vérité qui se présente face à ses hommes. Et il n’a pas forcément tort.

Les effectifs ne sont plus les mêmes et le contexte est aussi différent. On peut par exemple avant, sans trop se tromper, que les Bleus s’avancent vers ce match avec un peu plus de doutes qu’à l’époque. Le fait qu’il n’y ait toujours aucun Français qui ait marqué dans le jeu dans cet Euro 2024 est pour le moins gênant. Cela dit, toutes les séries ont une fin et ce quart est un bon moment pour stopper celle-là.

Ronaldo ne fait pas peur aux Français

S’ils sont déficients devants, les vice-champions du monde répondent en revanche présent derrière, avec seulement un but concédé depuis l’entame de la compétition. Le quatuor défensif fait plus que donner satisfaction. Il est aussi sûr de ses forces et ce n’est pas la perspective d’affronter un Cristiano Ronaldo qui va altérer ses certitudes. Pas plus que l’absence d’Adrien Rabiot pour suspension, puisque son remplaçant Eduardo Camavinga n’est pas un premier venu. Loin s’en faut.

Pour être encore plus confiants quant à leurs chances de passer, les Français pourraient aussi se souvenir qu’à chaque fois qu’ils ont été champions d’Europe ils ont dû écarter le Portugal de leur chemin (1984, 2000). Ca serait bien que l’histoire se répète. Evidemment, la bande à Roberto Martinez ne l’entend pas de cette oreille, quand bien même elle est passée tout près de l’élimination au précédent tour. La Seleçao veut, elle aussi, renouer avec la gloire.

Horaire et lieu du match

Vendredi 5 juillet 2024

Portugal - France

Stade : Volksparkstadion (Hambourg)

A 21, heure française

Les compos probables de Portugal - France

Portugal : Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Palhinha, Vitinha; Silva, Fernandes, Leao; Ronaldo.

France : Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Dembélé, Griezmann, Mbappe.

Sur quelle chaine suivre le match Portugal - France ?

La rencontre entre le Portugal et la France sera à suivre ce vendredi à partir de 21h sur la chaine beIN Sports 1 et aussi sur M6. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect ou le service Molotov.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match en clair il y a la ZDF allemande, elle est disponible sans le moindre abonnement.