Mbappé en baisse de forme à l’Euro ? L’avis tranché d’un ex-entraineur de Ligue 1

Un ancien entraineur de Ligue 1 s’est exprimé, samedi, sur les craintes d’une méforme de Kylian Mbappé à l’Euro.

L’Euro 2024 débute dans deux semaines (14 juin) avec les Bleus comme favoris à la victoire finale. L’Equipe de France compte notamment s’appuyer sur le talent de son capitaine, Kylian Mbappé, pour remporter son troisième trophée continental. Mais à quelques jours du coup d’envoi de la compétition, il y a des doutes sur l’état de forme du Bondynois. Des doutes sur lesquels un ex-entraineur de Ligue 1 est revenu, ce samedi.

Pascal Dupraz explique les dernières prestations mitigées de Mbappé

Les derniers mois de Kylian Mbappé n’ont pas été un long fleuve tranquille. Depuis qu’il a informé le PSG qu’il ne prolongerait pas cet été, l’international français a vu son temps de jeu être réduit notamment en Ligue 1. Ensuite, le Bondynois a été transparent dans les matchs importants du PSG en cette fin de saison en Ligue des Champions et même en finale de Coupe de France. Des prestations qui ont fait germer des doutes sur son état de forme à quelques semaines de l’Euro. Mais pour Pascal Dupraz, on verra un tout autre Mbappé en Allemagne cet été.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Il aura la tête à l’Euro. Il n’avait plus envie de jouer au PSG depuis le mois d’août dernier. Et fatalement, quand vous n’avez plus envie de jouer pour le club qui vous paie… La tête fait marcher le reste. Ses performances ont été bonnes, mais on a davantage souligné son égocentrisme sur le terrain. Son entraîneur l’a mis de temps en temps sur le côté. Mais le PSG et l’Euro, ce sont deux salles deux ambiances », a déclaré l’ancien entraineur de Toulouse dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Dupraz annonce un grand Kylian Mbappé à l’Euro

Selon certains observateurs, Kylian Mbappé, qui pourrait signer son contrat avec le Real Madrid en début de semaine, risque d’être en méforme à l’Euro. Le capitaine de France pourrait être perturbé par tous les derniers évènements de sa vie alors que son nom a été associé à des polémiques au PSG ces dernières semaines. Mais pour Pascal Dupraz, il n’en sera rien. A en croie l’ex-coach de Saint-Etienne, Kylian Mbappé fera une très grande compétition, surtout après avoir été ménagé par le PSG.

« Croyez-moi, il va être motivé pour l’Euro et il va mettre tout le monde d’accord ! Pourquoi ? Parce que le PSG l’a ménagé. Ce ne sont pas ses petits problèmes de salaires qui vont le mettre mal », a expliqué Pascal Dupraz.