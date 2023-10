Pérou – Argentine (0-2) : Lionel Messi fait parler la poudre

Lionel Messi annonce son retour en forme après quelques semaines d’absence dues à une fatigue musculaire avec l’Inter Miami.

Le septuple Ballon d’Or fait parler la poudre cette nuit à l’Estadio Nacional del Perú lors du match de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le Pérou. A l’occasion, l’attaquant de l’Inter Miami a, à lui seul, porté l’Albiceleste.

Lionel Messi des grandes nuits !

S’il a démarré sur le banc lors du précédent match de la sélection nationale d’Argentine contre le Paraguay (victoire 1-0), Lionel Messi a été titulaire lors du dernier match de la trêve internationale d’octobre. En effet, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a démarré dans le onze de départ de Scaloni contre le Pérou cette nuit.

Lors de ce match de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone CONMEBOL, l’Argentine s’est imposée 2-0 devant la Blanquirroja. Tout ceci grâce à un Lionel Messi, qui a été super décisif en inscrivant un doublé. Servi par Nicolás González, l’ancien du club de la capitale française a ouvert le score à la 32e minute d’une belle reprise qui a trompé Pedro Gallese.

Dix minutes plus tard, Lionel Messi plie le match. En effet, sur une belle offrande d’Enzo Fernández, l’attaquant de l’Inter Miami double la mise pour l’Albiceleste (42e). Malgré les efforts consentis par les hommes de Juan Reynoso, le score reste tel (2-0) jusqu’au coup de sifflet final.

Avec cette victoire, l’Argentine maintient son avantage et creuse l’écart sur le Brésil, qui a perdu contre l’Uruguay (2-0), et aussi perdu Neymar, qui est sorti sur civière. L’Argentine et Lionel Messi sont désormais les leaders incontestables avec 12 points en quatre matchs joués. L’Albiceleste est suivi respectivement par l’Uruguay et le Brésil, qui comptent respectivement 7 points chacun.

Le Venezuela est au pied du podium avec le même nombre de points. La Bolivie est lanterne rouge avec zéro point acquis dans cette compétition.