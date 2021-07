Pedri comparé à Iniesta après son Euro stratosphérique

Le milieu de terrain de 18 ans était l'un des meilleurs joueurs de La Roja lors de la demi-finale de l'Euro 2020 contre l'Italie.

Si l'on s'en réfère aux statistiques, Pedri a réalisé un Euro quelconque. Voir même mauvais. Aucune passe décisive, aucun but au compteur, et même un but gag inscrit contre son camp face à la Croatie en raison d'un contrôle manqué de la part d'Unai Simon sur une passe du joueur du FC Barcelone. Et pourtant, Pedri a sans aucun conteste été l'un des meilleurs joueurs de la Roja durant la compétition, si ce n'est le meilleur.

Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone a confirmé tout le potentiel entrevu en lui et s'est attiré la sympathie et l'adoration des supporters espagnols pour sa performance remarquable mardi lors de la demi-finale de l'Euro 2020 contre l'Italie. Le joueur de 18 ans, qui est devenu le plus jeune joueur à avoir jamais commencé un match à ce stade de la compétition, a réussi ses 55 tentatives de passes dans le temps réglementaire.

Ce n'était pas non plus de simples ballons, de simples passes latérales. Le milieu du FC Barcelone a créé une occasion énorme en première mi-temps, et a offert un ballon de but à Mikel Oyarbazal, bien que l'attaquant ait manqué son contrôle. Pedri a explosé au plus haut niveau cette saison sous les couleurs du FC Barcelone et il est parvenu à obtenir un temps de jeu régulier en Catalogne, ainsi qu'une sélection pour les Jeux Olympiques à Tokyo cet été.

Son sélectionneur, Luis Enrique l'a même comparé à Andreas Iniesta - l'un des plus grands compliments que l'on puisse faire à un jeune Espagnol, tant l'ancien numéro 8 du FC Barcelone a marqué toute une génération par sa classe et son talent dans l'entrejeu que ce soit en club ou en sélection nationale avec une Coupe du monde 2010 d'anthologie. Bien que Pedri ait ébloui sur le plan individuel, l'Espagne n'a pas pu atteindre la finale de la compétition.

Federico Chiesa a ouvert le score pour l'Italie en seconde période, mais l'Espagne a égalisé grâce à un but spectaculaire d'Alvaro Morata. Néanmoins, ce dernier a manqué sa tentative lors de la séance de tirs au but, offrant ainsi une place en finale à la Squadra Azzurra. L'Italie affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark, ce dimanche à Wembley lors de la finale de l'Euro 2020.

Après la défaite de l'Espagne, le sélectionneur de la Roja, Luis Enrique a fait l'éloge de la jeune star du FC Barcelone en déclarant : "Avez-vous vu le tournoi qu'a réalisé Pedri ? Je n'ai jamais vu un enfant de 18 ans jouer comme j'ai vu Pedri jouer dans ce tournoi, même pas Andres Iniesta. C'est fou". Un compliment qui risque de faire chaud au coeur au milieu de terrain du FC Barcelone qui espère probablement réaliser une carrière aussi belle que son aîné.