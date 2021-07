Alba, Busquets... Les Espagnols déçus, mais pas abattus

L'Italie s'est imposée contre la Roja à l'occasion des demi-finales de l'Euro. Une défaite cruelle pour l'Espagne, mais porteuse de beaucoup d'espoir.

Dans le football comme dans le sport en règle générale, dominer n'est pas gagner. L'Espagne, habituée à priver son adversaire du cuir sans parvenir à réellement se montrer dangereuse sur le plan des occasions créées, en sait assurément quelque chose. Surtout depuis sa défaite cruelle de mardi soir face à la Squadra Azzurra...

Au bout du suspense, l'Italie s'est imposée contre la Roja (1-1, 4-2 t.a.b.) lors de la séance des tirs au but à Wembley à l'occasion des demi-finales de l'Euro 2020. Une désillusion pour les ibériques, qui avaient pourtant eu la maîtrise tout au long de la rencontre face à des Transalpins auteurs d'un match insipide à bien des niveaux.

Au sortir de la rencontre, Jordi Alba, latéral gauche et capitaine de l'Espagne, avait bien du mal à dissimuler sa déception. "C'est un coup dur. On méritait un peu mieux. C'est comme ça avec les tirs au but. L'autre jour, on a gagné (en quarts contre la Suisse), et cette fois-ci on perd. Je suis très fier de mes coéquipiers, du staff... On a formé un groupe magnifique. Je veux remercier les supporters. On a tutoyé l'une des meilleures sélections italiennes dont je me souvienne", a-t-il confié face aux médias.

"On a prouvé que cette sélection était prête pour le Mondial​"

Mais ce revers ne doit pas venir ternir le sentiment très positif qui se dégage de cette sélection depuis le début de l'Euro. "Cela fait neuf ou dix ans que je suis dans cette sélection, et ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un groupe comme celui-ci. J'ai été dans des vestiaires magnifiques, mais celui-ci respire quelque chose de différent. Les années passent, tout ça va bientôt se terminer, et c'est une chance qui nous échappe... On a prouvé que cette sélection était prête pour le Mondial".

De son côté, Sergio Busquets, son coéquipier en club et en sélection, a livré un discours similaire. "C'est dommage, on aurait aimé que notre tournoi ne se termine pas aujourd'hui (mardi), mais le football est ainsi. L'équipe a été très bien, on a été les meilleurs durant presque tout le match. On peut être fiers. Tout le monde donnait l'Italie favorite, mais on a montré qu'on était supérieurs. Avec beaucoup de jeunes joueurs, ça leur a servi pour engranger de la confiance. Cette équipe reviendra. Tout ce qu'on voulait a été appliqué : le jeu avec ballon, récupérer le ballon le plus vite possible...", a souligné le milieu de terrain du FC Barcelone. Éliminés oui, abattus non.