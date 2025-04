Paul Pogba loin de l'OM, son nouveau club dévoilé

DC United vs Colorado Rapids

Le milieu de terrain souhaite revenir à la compétition, et D.C. serait intéressé, mais il n'a pas joué depuis septembre 2023.

D.C. United détient les droits de Paul Pogba en MLS et serait en négociations contractuelles depuis des mois avec le milieu de terrain. Vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et ancien joueur emblématique de Manchester United et de la Juventus, le joueur de 32 ans est actuellement libre et disponible pour signer où il le souhaite.

Cependant, il n'a pas joué en compétition depuis plus de 20 mois après avoir été contrôlé positif à la DHEA, une substance interdite qui augmente le taux de testostérone. Jouant alors pour la Juventus, en Serie A, l'agence antidopage italienne a suspendu Pogba pendant quatre ans. Affirmant avoir consommé cette substance sans le savoir, Pogba a fait appel devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui a réduit sa suspension à 18 mois et l'a autorisé à jouer en mars. La Juventus et le joueur de 32 ans ont convenu d'une résiliation de contrat en novembre dernier, le rendant ainsi libre.

En détenant les droits de Pogba en MLS, D.C. est prioritaire dans les négociations avec le Français. Par conséquent, aucune autre équipe de MLS ne peut l'approcher pour des négociations contractuelles.

Selon le rapport, le directeur général de D.C., Jason Levien, a eu de multiples conversations avec l'agent de Pogba et a rencontré le joueur de 32 ans au moins une fois. Les représentants de D.C. et de Pogba ont échangé des propositions de contrat. Pogba, qui possède une maison à Miami, serait également à la recherche d'opportunités de jouer à l'étranger, en Europe et au Moyen-Orient.

« Jason fait tout son possible pour Pogba », a déclaré au Washington Post une source anonyme, non autorisée à s'exprimer sur le sujet. Adidas, l'un des principaux sponsors de la MLS qui a également signé un contrat de sponsoring de 44 millions de dollars sur 10 ans avec Pogba en 2016, est au courant des discussions, a ajouté une source.

Une décision concernant sa prochaine destination devrait être prise prochainement. Le Washington Post a été le premier à faire état de discussions entre D.C. United et Pogba.

Pour recruter Pogba, D.C. United devrait utiliser un poste de Joueur Désigné (JD) pour le joueur de 32 ans. Le club est conforme à son effectif pour le début de la saison 2025 de la MLS et a opté pour le modèle du « JD », qui lui permet d'avoir trois joueurs désignés. Actuellement, deux de ces postes sont occupés : l'un par l'attaquant vedette et Soulier d'Or en titre Christian Benteke, et l'autre par le milieu de terrain Mateusz Klich. Klich a toutefois été prêté à Atlanta United pendant l'intersaison, mais il reste dans les effectifs de D.C. United.

L'arrivée de Pogba marquerait la troisième signature majeure de D.C. ces dernières années, après les arrivées de Benteke et de l'ancienne star de Manchester United Wayne Rooney.

D.C. United a débuté la saison en MLS avec un bilan de 2-5-3, totalisant neuf points et se classant actuellement 13e de la Conférence Est.

Pogba avait été recruté par Manchester United pour un montant record de 119 millions de dollars en 2016. Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014, il a été élu meilleur jeune joueur du tournoi, et lors de la Coupe du Monde 2018, remportée par la France, Pogba a marqué contre la Croatie en finale.