Paul Pogba impressionne, Graeme Souness tempère

Avec quatre passes décisives délivrées, Paul Pogba a livré un match XXL face à Leeds. Mais ce n'était pas suffisant aux yeux de Graeme Souness...

Graeme Souness a minimisé l'impact de Paul Pogba lors de la victoire 5-1 de Manchester United contre Leeds samedi, saluant plutôt Mason Greenwood. Les Red Devils ont parfaitement ouvert la nouvelle saison de Premier League avec une impressionnante démonstration devant un stade Old Trafford plein à craquer.

Le triplé de Bruno Fernandes et les quatre passes décisives de Paul Pogba ont permis aux deux milieux de terrain de faire les gros titres, tandis que Mason Greenwood et le milieu de terrain Fred ont également marqué. Mais l'ancien milieu de terrain et entraîneur de Liverpool, Graeme Souness, souvent critique à l'encontre du Français, a déclaré que la contribution de l'ancien de la Juventus Turin était attendue de la part de quelqu'un que le club avait fait venir contre la somme record de 105 millions d'euros.

"Nous attendons cela d'un homme qui vaut 105 millions d'euros"

"Pour moi, hier, la star était Greenwood. Pour un jeune garçon, je pensais qu'il était sensationnel", a-t-il déclaré sur Sky Sports. Quatre passes décisives pour Paul Pogba ? La moindre des choses selon lui. "Nous attendons cela d'un homme qui vaut 105 millions d'euros". Une sortie osée, qui fait débat Outre-Manche...

Malgré le rôle crucial du joueur de 28 ans dans l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer, son avenir continue de faire l'objet de spéculations. Et pour cause, Paul Pogba est entré dans la dernière année de son contrat à Manchester United et il a été rapporté qu'il était prêt à le laisser expirer abant de partir gratuitement l'été prochain.

Mais il y a un certain optimisme autour d'Old Trafford sur le fait qu'il paraphera un nouveau contrat avec le club. L'ex-star de United, Paul Scholes, pense que les progrès réalisés par l'équipe le convaincront de rester, déclarant : "Je pense qu'il finira par signer un nouveau contrat. Si cette équipe continue de cette manière, progresse comme elle le fait – je ne veux pas être trop excité – mais c'est une équipe qui peut continuer et gagner des trophées et c'est ce qu'il veut faire", a expliqué l'ancien du club.