Pogba, la prédiction de Scholes

L'ancien milieu de terrain des Red Devils a abordé les spéculations entourant l'avenir du Français après sa performance impressionnante contre Leeds.

Paul Scholes a exprimé sa conviction que Paul Pogba signera un nouveau contrat alors que Manchester United a désormais une équipe capable de remporter des trophées.

Pogba n'a plus que 11 mois pour terminer son contrat actuel, et il a été suggéré que les Red Devils pourraient vendre leur champion du monde avant la fermeture de la fenêtre de transferts. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont tous deux été fortement associés à Pogba, tandis qu'un retour potentiel à la Juventus a également été évoqué, mais Scholes est convaincu qu'il choisira de prolonger son séjour à Old Trafford.

Pogba a produit une performance stellaire lors du succès 5-1 de United à Leeds le week-end d'ouverture de la nouvelle saison et Scholes est d'avis qu'Ole Gunnar Solskjaer a désormais suffisamment de force à sa disposition pour enfin gagner un trophée.

"Je pense qu'il va rester", a déclaré Scholes à Premier League Productions lorsqu'il a été interrogé sur l'avenir du Français.

"Je pense qu'il le fera. Quand il jouait il y a quelques années dans une équipe qui ne fonctionnait pas aussi bien que celle-ci, et avec le nombre de joueurs offensifs qu'il a, la capacité qu'il a, je pense qu'il va ajouter beaucoup à cette équipe. Je pense qu'il finira par signer un nouveau contrat. Si cette équipe continue de cette manière, progresse comme cela - je ne veux pas être trop excité - mais c'est une équipe qui peut continuer et gagner des trophées et c'est ce qu'il veut faire."

La "masterclass" de Pogba contre Leeds

Pogba a fourni quatre passes décisives lors de la victoire des Red Devils sur Leeds à Old Trafford samedi, dont deux pour le triplé de Bruno Fernandes. Mason Greenwood et Fred ont également bénéficié de la superbe vision de jeu de Pogba, l'international français est d'ailleurs seulement le septième joueur de l'histoire de la Premier League à donner 4 passes décisives en un seul match.