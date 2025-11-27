"Pas un novice", Xabi Alonso fait le dos rond face aux critiques

Alonso avait subi une forte pression suite à la baisse de forme spectaculaire du Real Madrid, mais le manager a assuré qu'il « gérait la situation avec beaucoup plus de calme qu'on ne pourrait le penser ».

Le Real Madrid retrouve le chemin de la victoire après une frayeur face à l'Olympiakos.

Le Real Madrid a mis fin à sa série de trois matchs sans victoire grâce à un succès étriqué 4-3 en Ligue des Champions face aux champions grecs, l'Olympiakos, au stade Georgios Karaiskakis mercredi.

Les visiteurs ont été surpris dès le début du match, Chiquinho inscrivant une superbe volée dans le coin inférieur gauche à la 8e minute. Cependant, le Real Madrid a parfaitement réagi, Kylian Mbappé inscrivant un triplé en sept minutes pour terrasser l'Olympiakos avant la demi-heure de jeu.

Les hommes de José Luis Mendilibar, cependant, n'étaient pas prêts à laisser le jeu tourner pour les Merengues. Entré en jeu en première mi-temps à la place de Chiquinho, blessé, Mehdi Taremi réduisit l'écart pour les locaux à la 52e minute. Huit minutes plus tard, Mbappé scella le sort du match en inscrivant son quatrième but de la soirée et son neuvième de la compétition cette saison.

Ayoub El Kaabi redonna espoir à l'Olympiacos en plaçant une tête puissante au fond des filets à la 81e minute, ravivant ainsi les espoirs de remontée. Après ce troisième but, les hommes de Mendilibar accentuèrent leur pression et jouèrent avec une intensité incroyable, se créant même plusieurs occasions d'égaliser. En vain, car les hommes d'Alonso tinrent bon face à l'Olympiacos pendant le dernier quart d'heure (temps additionnel inclus) pour mettre fin à leur série de matchs sans victoire.

Alonso revient sur la victoire et se qualifie de « novice ».

Après la victoire, Alonso s'est adressé aux journalistes et a analysé la performance de son équipe. Il a même évoqué la pression croissante qui pesait sur lui et ses joueurs.

Interrogé sur l'état d'esprit de l'équipe dans les heures précédant le match, Alonso a répondu : « Ils ont été très positifs, très productifs. Ils nous ont aidés à progresser, à essayer de briser le cercle vicieux, ce que nous avons réussi à faire. Et à apprendre à gérer les moments difficiles. Très positif. Comme nous l'avons évoqué, l'unité des joueurs, leur engagement… et c'est la seule voie possible. Au-delà des trois points, je retiens beaucoup de points positifs de ce qui s'est passé en coulisses. »

Il a ajouté qu'il était plus serein face aux récents déboires du Real Madrid qu'on aurait pu le penser.

« Non, non, non. Je gérais la situation beaucoup plus calmement que vous ne l'auriez imaginé », a-t-il assuré. « Je ne suis pas novice en la matière et je sais que le chemin est long et semé d'embûches. Il faut savoir gérer les virages et les difficultés sans perdre la tête. Il faut être critique, exigeant envers soi-même et reconnaître ses erreurs, mais aussi savoir qu'il y a toujours une autre chance. Et qu'il faut toujours regarder vers l'avenir. »