"Pas de regrets", Benzema évoque son retour chez les Bleus

Karim Benzema était de passage sur Téléfoot ce dimanche, évoquant son retour en Bleu.

Un retour trop tardif chez les Bleus ? : "Non, pas de regret, car avec des joueurs de ce calibre, pas besoin de travailler avec eux toute l'année"



"l'essentiel c'est que je sois là"



Karim Benzema au micro de @FredCalenge

"Il n’y a rien d’inquiétant, a tempéré Karim Benzema, dimanche matin, au micro de Téléfoot, évoquant la campagne indigente des Tricolores en qualifications du prochain Mondial. Les matchs de plus en plus durs. On ne peut s’en prendre qu’à nous."

Après 5 matches nuls consécutifs, les Bleus semblent pourtant assez préoccupants, et certains observateurs rejettent la faute sur le retour du joueur merengue. Ce dernier recommande plus d'intensité.

"On doit mettre le tempo, gérer nos efforts. A nous de faire la différence. A nous de mette la vitesse. Si on garde la balle derrière, il faut jouer vite, faire des passes verticales pour faire mal à l’adversaire. On a les joueurs pour ça, des joueurs techniques. Il ne faut pas tomber dans le rythme que met l’adversaire. Il ne faut pas être inquiet mais entrer sur le terrain avec l’envie de gagner", estime encore Benzema, qui dément toute hypothèse de retour tardif chez les Bleus.

Enfin, Benzema a évoqué une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid : "J'aurai aimé qu'il puisse venir à Madrid cette année, mais un jour ou l'autre il sera au Real".