Pas d’Ethan, Lille révèle que Kylian Mbappé l’a aidé à recruter ce grand joueur

En dehors de son frère Ethan, Kylian Mbappé a contribué au recrutement d’un important joueur de Lille, l’été dernier.

Après sept ans de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain pour débarquer au Real Madrid à l’issue de son contrat lors du dernier mercato estival. Son jeune frère, Ethan, étant libre aussi, a signé du côté de Lille. Mais en dehors de ce dernier, Kylian Mbappé a contribué au recrutement d’un solide défenseur des Dogues.

Bakker recruté grâce à un coup de fil avec Mbappé

Passé par le Paris Saint-Germain entre 2019 et 2021, l’ancien international arrière gauche U21 néerlandais, Mitchel Bakker, a signé au LOSC lors du dernier mercato estival en prêt de l’Atalanta Bergame. Mais avant de recruter l’ancien joueur du Bayer Leverkusen, le LOSC a fait appel à Kylian Mbappé pour en savoir plus sur le joueur de 24 ans. Aligné comme ailier droit contre Sturm Graz, mercredi soir, en raison des absences dans le groupe de Bruno Genesio, le Néerlandais s’est montré décisif en inscrivant le deuxième but de la victoire lilloise contre les Autrichiens (3-2). Content de l’apport du joueur, le président du LOSC raconte les coulisses de son transfert.

« Ça s’est fait rapidement, finalement, parce qu’à fin août, il y a eu la blessure d’Ismaily, donc il a fallu réagir vite. Il y avait le tirage au sort, et Mitch a pris sa voiture. Il a fait quatre heures et demie de voiture pour qu’on passe un long moment ensemble à Monaco en marge du tirage au sort. On savait que c’était un joueur qui avait beaucoup de qualités. Et puis, j’avais appelé Kylian (Mbappé), qui m’avait dit beaucoup de bien de lui aussi au niveau de la personnalité. Il m’a dit qu’il était aimé par tout le monde dans le vestiaire. C’est quelqu’un de très drôle, d’ailleurs », a raconté Olivier Létang en zone mixte après le match de la sixième journée de Ligue des champions.

