"Le Parc était en feu", Bruno Rodriguez raconte le Classique PSG-OM de 1999

A 49 ans, Bruno Rodriguez garde une passion intacte pour le foot malgré les coups durs de la vie. Amputé d'une jambe, l'ancien attaquant du PSG, de janvier à septembre 1999, sera présent dimanche soir au Parc des princes pour assister au Classique.

Avant ce choc entre le leader de la Ligue 1 et son dauphin marseillais, Bruno Rodriguez s'est confié au site internet du PSG pour partager ses souvenirs du Classique du 4 mai 1999, lorsqu'il avait inscrit le but de la victoire à la 88e minute.

« Déjà, je ne devais pas jouer match parce que j'étais blessé. Et on a finalement décidé de me mettre quand même sur le banc, au cas où… On est mené 1-0. Marco Simone nous plante ce but fabuleux, pas facile à mettre », commence-t-il par rappeler.

« Sur une phase, on récupère le ballon, je fais un appel en profondeur entre les deux défenseurs, et Mickaël Madar me fait la passe parfaite. Je n'ai plus qu'à faire un contrôle orienté, dribbler le gardien et la pousser au fond. Mais ce qu'il s'est passé après, c'était juste extraordinaire. Exceptionnel. Je n'avais jamais vécu une telle ambiance. J'étais aux anges. Le Parc était en feu. J'en garde un souvenir inoubliable », ajoute-t-il.

Bruno Rodriguez raconte également la préparation toute particulière de ce Classique : « A l'époque, on était plutôt en mauvaise posture. Ce match, c'était l'occasion de se racheter aux yeux des supporters de cette année franchement ratée… On savait qu'en gagnant ce match, et en empêchant Marseille d'être sacré, ça allait un peu atténuer cette mauvaise saison. Et c'est ce qui s'est passé. Pour la préparation de cette rencontre, on était même allé s'isoler à Clairefontaine. On l'avait vraiment préparé pour faire quelque chose de beau. Pour moi, ça reste un souvenir vraiment exceptionnel… »