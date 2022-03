PSG : l'ancien attaquant Bruno Rodriguez amputé

Dans les années 90, Bruno Rodriguez faisait partie des attaquants emblématiques du championnat de France, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Le natif de Bastia a joué à Monaco (1991-1993), Bastia (1993-1996), Strasbourg (juin-décembre 1996), Metz (1997-1999 et de juin à décembre 2003), au PSG (janvier-septembre 1999), Lens (janvier-juin 2000 puis janvier-juin 2002 et janvier-juin 2004), Guingamp (2000-2001), l'AC Ajaccio (2002-2003) et Clermont Foot (2004-2006). Il a même joué à l'étranger, portant brièvement les couleurs de Bradford (septembre-octobre 1999) et du Rayo Vallecano (juin-décembre 2001).

Ce samedi, le monde du foot est sous le choc après l'annonce de l'amputation du joueur faisant suite à une opération chirurgicale évoquée par le SC Bastia il y a quelques jours.

Le @SCBastia et le club des anciens #MemoriaTurchina souhaitent adresser tout leur soutien à notre ancien joueur et attaquant Bruno Rodriguez qui vient de subir une lourde intervention chirurgicale.



Simu tutti cun tè Bruno ! Teni forte o lione ! 🙏 pic.twitter.com/QW0zcw31iu — SC Bastia (@SCBastia) March 8, 2022

Selon le communiqué de l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels français, Bruno Rodriguez, aujourd'hui âgé de 49 ans, « a dû, séquelles de sa carrière de footballeur, se résoudre à l'amputation d'une jambe à force de souffrances permanentes. »

💪 Il a été l'un des attaquants qui a marqué notre football du début 90 au coeur des années 2000. @UNFP transmet force et courage à Bruno Rodriguez, qui a dû, séquelles de sa carrière de footballeur, se résoudre à l'amputation d'une jambe à force de souffrances permanentes. pic.twitter.com/NvNb4CuDAl — UNFP (@UNFP) March 12, 2022

Sur les réseaux sociaux, le PSG a apporté son soutien à son ancien joueur, resté célèbre dans la mémoire des supporters parisiens pour avoir inscrit le but de la victoire lors du match PSG-OM le 4 mai 1999 à la 88e minute.