« On montrera ça à nos enfants », Brest aux anges après son classement en Ligue des champions

Le Stade Brestois a enchaîné en Ligue des champions, mardi, après sa victoire contre Salzbourg en 2e journée de Ligue des champions.

Une soirée historique pour Eric Roy et ses poulains en Ligue des champions. En début de soirée, mardi, le Stade Brestois a étrillé le RB Salzbourg (0-4) dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des champions dans son nouveau format. Une victoire, qui a permis aux Bretons d’être leaders de la compétition pendant près de deux heures d’horloge avant de se faire devancer.

Brest dans l’histoire

Vainqueur de Sturm Graz (2-1) pour son début en Ligue des champions, le Stade Brestois a remporté sa deuxième victoire dans la compétition ce mardi. En déplacement au Red Bull Arena, les hommes encadrés par Eric Roy ont largement pris le dessus sur les Autrichiens en s’imposant sur le score de 0-4. L’ailier droit sénégalais, Abdallah Sima, auteur de l’ouverture du score (24e), a inscrit un doublé (70e).

Getty

Mahdi Camara (26e) et Mathias Pereira Lage (75e) sont les deux autres buteurs des Brestois lors de cette écrasante victoire. Ainsi, Brest devenait le premier club français à inscrire 4 buts lors de son premier match de l’histoire à l’extérieur en C1. Aussi, le club devient le 2e club français de l’histoire à remporter ses deux premiers matchs en C1 après le RC Strasbourg en 1979. Le Stade Brestois se réjouit également d’être devenu le deuxième club de l’histoire à inscrire 4 buts lors son 1er match à l’extérieur en Ligue des champions après l’Atlético de Madrid.

L'article continue ci-dessous

Camara veut montrer le classement de Brest à ses enfants

Grâce à cette victoire contre Salzbourg, le Stade Brestois a occupé la première place du classement pendant près de deux heures. Mais les Bretons ont été devancés par le Borussia Dortmund à la différence de buts, avant les matchs de ce mercredi. Mais Mahdi Camara, très content de ce moment magique au cours duquel il a inscrit le deuxième but de Brest, ne veut jamais l’oublier. Le milieu central français a confié avoir fait la capture d’écran pour le montrer à des enfants, qui ne sont peut-être pas encore nés.

« Le classement ? Je ne vous mens pas, je l’ai regardé. C’est beau, on a pris un petit screen (capture d’écran, Ndlr) et on montrera ça aux enfants. Ce qui est pris n’est plus à prendre. Six points, c’est un super début de compétition. On va essayer de continuer, des adversaires compliqués vont arriver », a déclaré l’ancien milieu central de l’AS Saint-Etienne.