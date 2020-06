"On m'a proposé une fortune pour blesser Ronaldinho"

Fernando Caceres a reçu une proposition indécente : recevoir une grosse somme d'argent pour blesser Ronaldinho.

Ancien défenseur central argentin, le très rugueux Fernando Caceres a admis que lors de son passage au , on lui avait offert 500 000 pesetas pour "descendre" Ronaldinho lors d'un match face Barcelone.

Neymar perd son procès contre le Barça

L'article continue ci-dessous

"Nous jouions contre Barcelone à Vigo et au premier contact que Ronaldinho a essayé de faire, je l'ai frappé par derrière", a raconté Caceres dans une interview avec la chaîne YouTube "Idolos".

Plus d'équipes

"Je l'ai aidé à se relever et je lui ai dit qu'on m'avait offert 500 000 pesetas pour le sortir. Il m'a juste regardé et m'a dit 'si tu peux m'attraper'."

"Je ne suis plus allé à son marquage. J'avais peur, il était en colère et quand il est comme ça, il est très bon; un joueur fort et impressionnant."