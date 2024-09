OL, la sortie cinglante de Pierre Sage sur le mercato de l'OM

Lyon vs Marseille

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a donné son avis sur le mercato de l’OM, vendredi, à deux jours de l’Olympico.

S’il n’aura que lieu dimanche, l’Olympico a déjà démarré dans les médias, ce vendredi. A l’instar de Roberto De Zerbi, Pierre Sage était aussi face aux médias en marge du choc entre l’Olympique Lyonnais et Marseille dans, dimanche. L’occasion saisie par le coach de l’OL pour donner son avis sur le mercato très ambitieux de l’OM, cet été.

Pierre Sage veut en découdre avec l’OM

L’Olympique Lyonnais connait des débuts compliqués cette saison. Après quatre journées de Ligue 1, le club rhodanien n’a remporté qu’un seul match (1 nul, 2 défaites) et pointe à la 13e place du classement. A l’inverse, l’OM réalise un début de saison intéressant avec 3 victoires et un nul. Un écart de niveau qui fait penser que l’OL n’est pas forcément dans les bonnes dispositions pour l’Olympico.

Mais loin de là, Pierre Sage estime plutôt que c’est justement le bon moment pour se mesurer à l’Olympique de Marseille. « Sinon, on aurait déclaré forfait. Oui, on y va avec l'idée de rivaliser et de confirmer nos bonnes dispositions du moment. Je n'ai pas l'impression qu'on nous compare. Ils ont fait un très bon début de saison, autant sur la qualité du jeu que sur le plan comptable », a lancé le technicien français.

Pierre Sage n’est pas « impressionné » par le mercato de l’OM

« Nous, on n'a pas le même tableau de marche, autant dans les performances que dans les points marqués. C'est un rendez-vous qui est peut-être au bon moment pour remettre les pendules à l'heure », a poursuivi Pierre Sage face aux médias. Par ailleurs, l’OM doit son début de saison impressionnant à ses nouvelles recrues menées par Roberto De Zerbi.

Le club phocéen a notamment réalisé un mercato séduisant avec l’arrivée des joueurs comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et plus récemment Adrien Rabiot. Mais cela n’impressionne pas Pierre Sage qui compte bien s’imposer contre Marseille, dimanche.

« Non, ils travaillent bien. On voit la ligne qui les a guidés mais ça ne m'impressionne pas. J'apprécie la logique en fait », a lâché le coach de l’OL.